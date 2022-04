"Grease" il musical torna al Politeama

Dal 28 al 30 aprile alle 21 torna "Grease" il musical al Politeama Genovese, portato in scena dalla Compagnia della Rancia.

Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”. Un cult che non è mai stato così attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni; una magia coloratissima e luminosa che si ripete ogni sera, una festa da condividere con amici e famiglie, senza riuscire a restare fermi sulle poltrone.

Torna al Politeama Grease, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You’re the One That I Want e le coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, che ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, con personaggi diventati vere e proprie icone generazionali: un gruppo coinvolgente, capitanato da Danny Zuko (Simone Sassudelli), il leader dei T-Birds, innamorato di Sandy (Francesca Ciavaglia), la ragazza acqua e sapone come Sandra Dee e Doris Day, che arriva a Rydell e, per riconquistare Danny dopo un flirt estivo, si trasforma diventando sexy e irresistibile.