Gravity: il circo sospeso fra sogno e realtà arriva in piazzale Kennedy

A Genova arriva "Gravity", uno dei circhi più prestigiosi in Italia con uno show che sostiene un progetto di prevenzione del melanoma cutaneo.

Lo show dallo scorso ottobre ha già toccato con enorme successo le tappe di: Milano, Alessandria, Bologna, Ferrara, Verona e Vicenza, è intitolato “Gravity”, una sfida alle leggi di gravità, ma soprattutto un invito a concedersi due ore tra sogno e realtà per recuperare quella voglia di svago con esibizioni di grande effetto,eseguite da strabilianti artisti pluripremiati a livello internazionale.

Recordman, giocolieri estremi, spericolati equilibristi, maestri del brivido ed un’esclusiva novità mai vista in Italia sotto il tendone di un circo, i motociclisti volanti che eseguiranno le più impensate evoluzioni proprio sopra la testa degli spettatori, sono solo alcune delle molteplici attrazioni previste nel nuovissimo show 2022.

La tradizione circense più famosa del mondo anche all’insegna della prevenzione, perché il Gravity Circus sostiene un progetto d’informazione che mira alla prevenzione del melanoma cutaneo, intitolato “Il brutto anatroccolo”, ideato e promosso in primis dall’onorevole Maria Teresa Baldini, medico chirurgo specialista che annovera anche esperienza all’Istituto dei Tumori di Milano dove ha affiancato il professor Umberto Veronesi ed il luminare del melanoma a livello mondiale Natale Cascinelli. Il "brutto anatroccolo" in effetti, non sarebbe altro che un neo diverso da individuare precocemente, apparentemente un “anatroccolo”, ma che in realtà nasconde una natura diversa da come appare.

Orgoglioso Lenny Alvarez, agente e tour manager internazionale della compagnia stessa, per essere riuscito a portare in tour in Italia uno show di alto livello, innovativo e soprattutto sensibile ad una tematica delicata come quella della diagnosi precoce del tumore della pelle, promossa dal Gravity Circus, realtà circense che tende a coinvolgere le famiglie, trasferendo un messaggio di educazione sanitaria. Con lo show di Gravity, la prevenzione sanitaria passa anche attraverso momenti di intrattenimento sia di leggerezza comunicativa.

Gli show del Gravity Circus, in piazzale Kennedy, saranno presentati dall’1 al 18 aprile 2022 come da programmazione seguente:

- Lunedì, Mercoledì e Giovedì alle ore 17.30;

- Venerdì e Sabato alle ore 17.30 ed alle ore 21;

- Domenica alle ore 15.30 ed alle ore 18.00.

- Martedì chiuso per riposo

Biglietti in prevendita su TicketOne e TicketSms.

Informazioni al num. 389.04.787.05.