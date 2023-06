I grandi navigatori liguri: attività per famiglie

Sabato 17 giugno 2023, h.15.00

"I Grandi Navigatori Liguri", un'attività ludico-didattica per famiglie.

In occasione dell’arrivo di The Ocean Race a Genova, l’Area Educativa della Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone un’attività dedicata alle famiglie con bambini dal titolo “I grandi navigatori liguri”.

Nel centro della città, nella splendida cornice del chiostro di S. Andrea accanto alla famosa Casa di Colombo, parte un meraviglioso viaggio seguendo le rotte narrate dai diari di bordo non solo di Cristoforo Colombo, ma anche di altri grandi esploratori e navigatori liguri come i fratelli Vivaldi, che tentarono di circumnavigare l’Africa due secoli prima di Vasco De Gama, Nicoloso da Recco, citato anche dal Boccaccio per i suoi viaggi nell’Oceano Atlantico, Lanzarotto Malocello scopritore delle Isole Canarie e Antoniotto Usodimare, che si inoltrò tra i fiumi africani.

A seguito delle narrazioni sulle imprese di questi illustri navigatori, chiude l’esperienza un laboratorio creativo per la costruzione da parte dei bimbi del proprio diario di bordo su cui trascrivere i propri viaggi, siano essi reali o di fantasia.

INFO E PRENOTAZIONI:

tel. 3312605009

mail casadicolombo@solidarietaelavoro.it

Costo: €7,00 (1 adulto + 1 bambino)

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente