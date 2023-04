Arriva il Grand Prix delle Due Valli: circuito di gare podistiche nel segno della solidarietà

Domenica 30 aprile, nella cornice di Villa Serra di Comago, prenderà il via il Grand Prix delle Due Valli. Si parte con la Staffetta di beneficenza 3x1000 il cui ricavato andrà all’associazione “Sofia nel cuore”, in memoria di Sofia Sacchitelli, scomparsa pochi mesi fa.

“Insieme a tanti amici ed amiche abbiamo dato vita ad un grande progetto che unisce Sport e Territorio, nel segno della solidarietà. Ecco dunque il Grand Prix delle Due Valli, un evento che mette insieme tante gare dei nostri territori, in una sana competizione sportiva” così Armando Sanna, presidente del Gruppo Sportivo Comunale Sant’Olcese e Vice Presidente del Consiglio Regionale.

“Il 2023 sarà l’anno di una novità sportiva nel nostro Comune: il Grand Prix delle Due Valli. Un circuito di gare podistiche realizzato in collaborazione tra CFFS Ronco Scrivia e GSC sant’Olcese che vedrà la messa in rete di dieci gare podistiche storiche della Vallescrivia e Valpolcevera con una partecipazione prevista complessiva di circa 2000 atleti, grazie alla collaborazione di 5 società podistiche di 5 comuni delle due valli. Il 25 maggio si terrà la presentazione ufficiale dell’iniziativa e a metà dicembre la premiazione finale a Villa Serra. È davvero un piacere un’emozione poter collaborare con tanti amici per promuovere insieme i nostri magnifici territori tutti da scoprire” così Sergio Agosti, Vice Sindaco di Ronco Scrivia.

Pre-iscrizioni sul sito www.cronorun22.it