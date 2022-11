Gran Galà del Riconoscimento con premiazione di donne esemplari latinoamericane

Associazione Culturale Los Andes, con sede a Genova, editrice da 20 anni della Rivista Latinoamericana Los Andes News e di Vision Latina Digital, col patrocinio del Consolato dell’Ecuador e del Consolato del Perù a Genova, in collaborazione con Manuel Aragundi, Consigliere Municipio Ovest del Comune di Genova, FECOPE, Comitato Nazionale per Colombo e Arci Pesca FISA Genova, organizza una cerimonia di premiazioni: il “Gran Galà del Riconoscimento”, dedicato a donne latinoamericane o di origine latinoamericana, residenti a Genova , le quali sono state evidenziate nelle categorie: Associazioni, Arte e Cultura, Comunicazione, Impresa, Sport, Lavoro di comunità e cittadinanza attiva.

Donne esemplari che, grazie al loro impegno, hanno lasciato in alto i loro paesi di origine, hanno contribuito all'integrazione nel tessuto sociale genovese e che stanno lasciando tracce per le nuove generazioni. Saranno presenti Cristina Lodi e Arianna Viscogliosi Consigliere Comunali, attraverso di loro saranno riconosciute Donne italiane che lavorano per la diffusione della cultura latinoamericana creando un importante ponte d’interazione.

Come speakers della serata sono state invitate Dott.sa Virginia Abrego Console di Panama a Genova, la giornalista messicana Mayra Novelo e la peruviana Rocio Ruiz professoressa di Rugby per i detenuti di Marassi.

Segui l'evento attraverso le pagine:

GRAN GALA DE RECONOCIMIENTOS

Per maggiori informazioni: Rivista Visión Latina Digital

