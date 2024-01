Al Teatro Govi “Gran Bazar”, con i grandi successi dei Matia Bazar ma non solo

Sarà uno spettacolo davvero esclusivo quello che andrà in scena sabato 27 gennaio al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto. “Gran Bazar: i più grandi successi dei Matia Bazar e…” vedrà protagonista Carlo Marrale - detto Bimbo - componente dei Matia Bazar, che intratterrà il pubblico con i più famosi successi della storica formazione genovese, accompagnato dalla band di Davide De Muro & Friends che, tra un brano e l’altro, proporrà alcune canzoni del suo cd omonimo.

La serata riserverà anche alcune sorprese, come la presenza di Aldo e Armanda De Scalzi, che riserveranno un momento al ricordo del grande Vittorio De Scalzi dei New Trolls. Altri ospiti della serata saranno: Mauro Culotta, chitarrista genovese che ha accompagnato i grandi nomi della musica italiana come Eros Ramazzotti, Mia Martini, Loredana Bertè, Ricchi e Poveri, e che attualmente è uno degli autori della grande Mina, che si esibirà proponendo alcuni brani scritti proprio per lei, tra cui il recente “Povero amore” che il famoso regista Ferzan Özpetek ha scelto per il suo ultimo film “Nuovo Olimpo”.

Salirà sul palco anche Vladimiro Zullo, in arte Vladi dei Trilli che è tra gli interpreti di “Stella dei venti”, brano che vede la collaborazione di vari artisti e che sarà inserito nella colonna sonora del film di prossima uscita “Stelle di mare – I ragazzi di ieri“ per la regia di Silvia Monga, interpretato proprio da Vladi con la partecipazione dei più grandi artisti genovesi conosciuti a livello nazionale.

I biglietti sono disponibili online all’indirizzo: https://ticket.cinebot.it/govi/titolo/49 oppure presso la biglietteria aperta tutti i giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

Per info, telefonare al 376 1754434.