Good Night Superba: i forti della Val Bisagno

Quel cancello è rimasto chiuso per anni: a nessuno era permesso di varcarlo. Non sarà così sabato 26 settembre, perché grazie all’Associazione di Promozione Sociale Outdoor Experience – che ha ottenuto la concessione dal Comune di Genova – dalle mura del Forte Puin si potrà di nuovo ammirare il tramonto sulla città. Un attimo ricco di magia che segnerà il passaggio dal giorno alla notte per poi tornare alle nostre case.

L'escursione guidata verso le Sentinelle che sovrastano la Superba inizierà prima dell’imbrunire: si prenderà la direzione di Trensasco, poi alla Sella del Diamante per guadagnare il punto panoramico del Fratello Maggiore, dove ammirare i 14 stretti tornanti che salgono verso i bastioni del Forte Diamante.

Questa struttura realizzata a metà Settecento circa, era la più avanzata verso l’entroterra e sorvegliava il passaggio di mercanzie, viandanti ed eserciti diretti alla città. Prima del saluto del sole, scenderemo al Fratello Minore e poi al Forte Puin: varcato l’enorme cancello della cinta di protezione, accederemo alla corte interna dove cenare al sacco.

Non si potrà accedere nei locali interni della torre centrale, però coricati sull’erba, con la testa all’insù, si ammireranno le stelle. Un po’ come i soldati della guarnigione che nell’Ottocento si sistemavano “paglia a terra”.

- Iscrizione obbligatoria entro le ore 10:00 di Venerdì 25 Settembre oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

- Appuntamento: alle ore 15:30 presso il parcheggio che si trova poco prima di Forte Sperone. Alleghiamo l’immagine del parcheggio.

Impostare sul navigatore: Parcheggio Parco Righi, 16136 Genova GE

- Rientro alle auto fine gita previsto per 22:00 – 22:30 circa.

- Cena al sacco

- Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T)

- Dislivello: + - 300 metri

- Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, cena al sacco.

- Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo (preferibili calzoni lunghi anziché shorts), scarpe adatte al trekking, torcia, spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare, un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo quando la temperatura volge al fresco.