Golfo Paradiso, sole e gioia: da Sori a Recco

Si scrive sole e gioia, si legge Golfo Paradiso! È un itinerario costiero straordinariamente scenografico, dove il verde argenteo degli ulivi riempie il paesaggio più vicino al mare, per poi lasciare il passo a boschi di roverelle, lecci e castagni, fino al panoramico Redentore, da dove ammirare ancora meglio il Golfo Paradiso e il Golfo di Genova. Crêuze, sentieri e mulattiere consentiranno di scoprire la torre saracena di Polanesi, la struttura di pieve romanica della Chiesa di Sant’Apollinare, la sobria chiesetta dell’Ascensione e la parrocchiale di Megli. Per i più golosi, ricordiamo che gli esemplari di corbezzolo in questo periodo sono in maturazione e sono davvero gustosi.

• Escursione fruibile con il treno

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Ti invitiamo a leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Domenica 23 Ottobre

Tipologia itinerario: escursione fruibile in treno

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco.

Appuntamento ore 10:15 alla stazione FS di Sori. Escursione ideale per coloro che non sono auto-muniti, infatti le località di partenza e arrivo sono fruibile grazie alle Ferrovie dello Stato: l’appuntamento del ritrovo è alle ore 10:00 alla stazione FS di Sori, quella di Recco servirà per il rientro a casa a fine escursione (in alternativa si può prendere anche la corriera di linea).

Fine escursione ore 17:00 alla stazione FS di Recco

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 480 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, costo treno, corriera e battello.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.