Escursione nel Golfo del Tigullio: una traversata per tutti da Montallegro a Chiavari

Le stazioni ferroviarie di Rapallo e Chiavari sono i perni di una bellissima traversata di crinale, dove luoghi sottratti alla quotidianità e ai ritmi frenetici della vita, consentiranno anche momenti di riflessione sulla possibile serena coesistenza tra l’uomo e la natura.

Grazie alla panoramica Funivia Rapallo – Montallegro si raggiunge in appena 7 minuti uno dei più importanti luoghi mariani della Liguria. Davanti al sagrato del Santuario di Nostra Signora di Montallegro e nella bellissima lecceta monumentale si possono condividere pensieri belli con la Guida Ambientale ed Escursionistica. Lungo il sentiero si apriranno ampi scorci panoramici; immagine ricorrente del percorso sarà l’ardesia, utilizzata per la copertura dei tetti, lastricare mulattiere, erigere muretti a secco.

Itinerario semplice e fruibile in treno

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

L'itinerario

Dalla stazione di arrivo della funivia del Santuario di Nostra Signora di Montallegro,

si sale verso il sagrato (600 m), percorrendo il lungo viale alberato che termina ai piedi di un'alta scalinata e della bella facciata marmorea del Santuario progettata dall’architetto Revelli. Dal piazzale la vista spazia sul Golfo del Tigullio, dove inconfondibili sono le cittadine di Rapallo e Santa Margherita Ligure, fino al celeberrimo promontorio di Portofino.

Nella penombra di una magnifica lecceta si trascura il sentiero che scende verso Zoagli, per proseguire sul versante nord, dove il panorama cambia decisamente: non più il Golfo ma l’entroterra e l’Appennino. Si supera in successione Monte Castello (650 m), il pilone votivo in località La Colla (525 m), Monte Anchetta (530 m), mantenendosi sempre prossimi al crinale. Senza dislivelli significativi, nel mezzo di un bosco misto, si fiancheggiano ritagli di coltivi incorniciati da muretti a secco ben conservati, che sulla parte posteriore terminano con una corona di pietre posate verticalmente.

Giunti alla chiesa di Maxena (153 m), si continua a camminare in un tipico paesaggio agricolo ligure. Giunti alla frazione chiavarese di San Pier di Canne, tra orti, giardini e case, l’itinerario converge sotto ai portici di Chiavari, fino a raggiungerne la stazione ferroviaria.

Testo di Enrico Bottino – Diritti riservati

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale ed Escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Domenica 5 Giugno

Tipologia itinerario: percorso escursionistico semplice

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento della Guida Ambientale ed Escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 11:00 alla stazione FS di Rapallo. Dopo l’appello partiremo tutti insieme alla volta della funivia Rapallo – Montalletro.

Fine escursione ore 17:30 circa alla stazione FS di Chiavari.

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + 180 metri – 750 metri

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento da trekking e scarponi.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento in treno

Partenza da Genova Brignole per Rapallo: treno Regionale (nr 12345) che parte alle 10:05 e arriva a Rapallo alle 10:53 (costo biglietto 2,00 euro)

Rientro da Chiavari a Genova-Brignole: treno Regionale (nr 3096) che parte alle 17:48 e arriva a Genova Brignole alle 18:31 (costo biglietto 2,30 euro).

Partenza da La Spezia per Rapallo: treno Regionale Veloce nr 3261, che parte alle 09:50 e arriva a Rapallo alle 10:40 (costo biglietto 3,60 euro).

Rientro da Chiavari a La Spezia: treno Regionale nr 12243, che parte alle ore 18:17 e arriva a Sestri Levante alle 18:28; segue cambio con Treno Regionale (nr 12239) che parte alle 18:41 e arriva a La Spezia Centrale alle 19:42 (costo biglietto 3,20 euro).

Partenza da Savona per Rapallo: treno Regionale (nr 12343) che parte alle 08:40 e arriva a Genova Brignole alle 09:45. Segue il cambio con treno Regionale (nr 12345) che parte alle 10:05 e arriva a Rapallo alle 10:53 (costo biglietto 3,90 euro).

Rientro da Chiavari a Savona: treno Regionale (nr 3096) che parte alle 17:48 e arriva a Genova Brignole alle 18:31. Segue cambio con treno Regionale (nr 12434) che parte alle 18:40 e arriva a Savona alle 19:50 (costo biglietto 4,30 euro).