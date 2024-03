Primo concerto del ciclo GOG “Largo ai giovani”: l'Orchestra Paganini suona Vivaldi

Mercoledì 6 marzo alle ore 21 al Teatro Akropolis si terrà il primo concerto del ciclo a cura della GOG “Largo ai giovani – Facciamoli suonare”. Sul palco si esibirà l’Orchestra Paganini che nasce come naturale conseguenza dell’Orchestra Giovanile Regionale del Conservatorio di Genova creata con l’intento di portare a maturazione diverse esperienze dedicate alla pratica orchestrale degli studenti più giovani.

Ne è ideatore e direttore il docente violinista Vittorio Marchese, che dal 2012 raccoglie intorno a sé un appassionato gruppo di studenti di strumento ad arco, ai quali si aggiungono talvolta anche fiati e percussioni. Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Vivaldi.

Biglietteria: Intero: € 10 - ridotto: € 8 - giovani under 30: € 5

L’obiettivo dell’iniziativa è accompagnare questi giovani talenti lungo il percorso che hanno intrapreso per migliorarsi e regalare al pubblico la magia della musica classica dal vivo.

Programma

Antonio Vivaldi

(Venezia, 1678 – Venezia, 1741)

Concerto in sol minore per due violoncelli e orchestra RV 531

Le Quattro Stagioni

Concerto in mi maggiore per violino e archi e continuo “La primavera” op. 8 n. 1 RV 269

Concerto in sol minore per violino e archi e continuo “L’estate” op. 8 n. 2 RV 315

Concerto in fa maggiore per violino e archi e continuo “L’autunno” op. 8 n. 3 RV 293

Concerto in fa minore per violino e archi e continuo “L’inverno” op. 8 n. 4 RV 297