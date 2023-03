XXV edizione per il Goa Boa Festival al Porto Antico: Salmo e Baustelle tra i primi nomi

Prezzo non disponibile

Quando Dal 30/06/2023 al 08/07/2023 Orario non disponibile

Si solleva il sipario sulla XXV edizione del Goa-Boa Festival. Uno dei festival più longevi della penisola annuncia primi nomi e date della prossima edizione, in programma dal 30 giugno all'8 luglio al Porto Antico di Genova. Primo quarto di secolo con un cast eccezionale, che unisce grandi nomi del panorama nazionale e internazionale.

Nu Genea Live Band, attualmente in tour europeo: il duo partenopeo di producer, DJ, musicisti, veri e propri ricercatori sonori che hanno fatto conoscere al mondo intero il nuovo sound della disco-funk vesuviana, saranno sul palco venerdì 30 giugno con brani di ieri e di oggi e dell’ultimo disco “Bar Mediterraneo”. Un nuovo viaggio, tra tradizione e orizzonti psichedelici, tutto da ballare.

Mercoledì 5 luglio sarà Salmo a infiammare la folla del Porto Antico: eclettico, anticonformista, provocatorio, capace di portare il rap live a un livello successivo, primo a esibirsi con una miscela esplosiva di rap-crossover rock allo stadio, con quasi tre miliardi di streaming e una carriera che conosce solo la crescita esponenziale, presenterà, come di consueto, uno show indimenticabile.

È con un disco - “Elvis” - evocativo fin dal titolo, che i Baustelle tornano in grande stile ad abbracciare un pubblico fedele, a ritrovare quella scena che cambia ma non li abbandona. Con il loro delicatissimo songwriting, unici nel loro genere, i Baustelle arriveranno a Genova giovedì 6 luglio, e condivideranno il palco con Kim Gordon, una grande artista di culto. Kim, che non si è fermata all'esperienza con i Sonic Youth, ha saputo portare avanti negli anni una poetica irresistibile, passando dalla musica alla scrittura e di nuovo alla musica, diventando il simbolo di più generazioni di donne e di uomini.

Sabato 8 luglio una vera e propria leggenda: i Kraftwerk. Ralf Hütter ei suoi riproporranno i loro grandi successi, da “Autobahn” a “Tour de France Soundtracks”, in uno spettacolo inedito (debutterà il 18 maggio a Rio de Janeiro) che unisce musica e performance art e grazie a cui la storica band dei quattro di Düsseldorf, pionieri dell'elettronica, si può definire come “Gesamtkunstwerk - un'opera d'arte totale” che ancora oggi prende vita nello storico studio Kling Klang Studio a Düsseldorf, in Germania.

Tutti i biglietti sono disponibili sulla app di ticketing inglese DICE, ancora una volta partner del festival, e sul circuito TicketOne.

Programma

Venerdì 30 giugno

NU GENEA LIVE BAND

Prevendita attiva da lunedì 27 marzo, ore 14

Mercoledì 5 luglio

SALMO

Prevendita attiva da lunedì 27 marzo, ore 14

Giovedì 6 luglio

BAUSTELLE + KIM GORDON + altri artisti in via di annuncio

Biglietti promo Early bird su DICE e Ticketone

Sabato 8 luglio

KRAFTWERK

Posti Numerati su Ticketone e DICE

Altri artisti saranno presto annunciati, tutte le info su www.goaboa.it