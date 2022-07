Goa-Boa Extra ai Giardini Luzzati con il live di C'mon Tigre

Apuntamento speciale con il Goa-Boa ai Giardini Luzzati. Mercoledì 27 luglio a partire dalle ore 19 i C'mon Tigre presentano il nuovo album con un attesissimo live. Tra sacro e profano, tra classico e contemporaneo, tra passato e futuro: è in queste dicotomie che troviamo C'mon Tigre. Uno "Scenario" fatto di immagini, suoni, profumi, gusti e attualità che li confermano come uno dei progetti - in assoluto e per distacco - più interessanti oggi in circolazione.

La band è universalmente apprezzata per la qualità di abbracciare il mondo seguendo percorsi laterali e tracciare nuove traiettorie sonore evidenziando ciò che ci definisce come essere umani: la gioia, la fratellanza, la rabbia, il senso di appartenenza, il dolore, l’angoscia, la violenza, la dignità.

Posti limitati, necessaria la prenotazione su https://www.mailticket.it/evento/33974

photo credits: www.goaboa.it