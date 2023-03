Barolo, Barbaresco e Roero: degustazione a cura di Go Wine

Nuovo appuntamento con Go Wine in hotel a Genova, martedì 14 marzo presso lo Starhotel President. Un evento dedicato alle espressioni del vitigno Nebbiolo in Piemonte: l’intento è di proporre un banco d’assaggio che comunichi le peculiarità di uno dei più importanti vitigni italiani, nelle diverse denominazioni e territori sulle colline attorno ad Alba e con alcune escursioni in Piemonte. Con la possibilità di una degustazione tematica di livello, sia a favore dei professionisti del settore, sia a favore del pubblico degli enoappassionati. Un parterre selezionato di cantine incontrerà il pubblico al banco d’assaggio; alcuni vini saranno presentati in una speciale enoteca.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione entro le ore 12 di martedì 14 marzo. Per permettere a un numero maggiore di persone di accedere al banco di assaggio la degustazione verrà divisa in 3 turni a cui sarà obbligatorio attenersi.

Ore 16:30-18 Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad operatori professionali qualificati (giornalisti del settore enogastronomico, soggetti riconosciuti che operano in enoteche, ristoranti, wine bar: una persona per locale, salvo motivate eccezioni). La richiesta di accredito avviene tramite mail. Go Wine verificherà e confermerà l’accredito per iscritto.

Ore 18-20: primo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati;

Ore 20-22: secondo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 20,00 (€ 13,00 Soci Go Wine, € 16,00 Soci associazioni di settore). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decidono di associarsi a Go Wine (benefit non valido per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2023. È possibile indicare già all’atto della prenotazione la volontà di associarsi.

Per prenotare scrivere a stampa.eventi@gowinet.it

Cantine

Alario Claudio - Diano d’Alba (Cn);

Cascina del Pozzo - Castellinaldo (Cn);

Paolo Conterno - Monforte d’Alba (Cn);

La Carlina - Grinzane Cavour (Cn);

Malvirà - Canale (Cn);

Montalbera - Castagnole Monferrato (At);

Negro Angelo e figli - Monteu Roero (Cn);

Podere Gagliassi - Monforte d’Alba (Cn);

Savigliano Fratelli - Diano d’Alba (Cn);

Sordo Giovanni Azienda Agricola - Castiglione Falletto (Cn);

Taliano Michele - Montà (Cn);

Tenuta Rocca - Monforte d’Alba (Cn);

Tenuta San Mauro - Castagnole Lanze (At);

Torraccia del Piantavigna - Ghemme (No).

Piccole Vigne del Piemonte con le cantine:

Michele Brezzo - Santo Stefano Roero (Cn);

Cascina Gavetta - Novello (Cn);

Poderi Moretti - Monteu Roero (Cn);

Giacomo Vico - Canale (Cn).

E con la partecipazione di

Albugnano 549 Vignaioli Albugnano Doc

Conclude la degustazione

Antica Distilleria Sibona:

Vermouth di Torino Rosso Superiore “Civico 10” (da uve nebbiolo)

Barolo Chinato, Grappa di Barolo, Grappa Barolo 5 anni

E le altre selezioni della Distilleria.