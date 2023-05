Gnu Quartet in concerto al Teatro Govi

Sarà il Teatro Govi di Genova ad ospitare il 5 maggio, a partire dalle ore 21, una serata in musica con gli Gnu Quartet. Il quartetto ligure proporrà al pubblico "Paganini the rock album", l’ultimo lavoro discografico nato come un omaggio alla creatività e alla figura umana e artistica di Niccolò Paganini.

Paganini - The Rock Album è l'omaggio di GnuQuartet alla musica e alla figura umana ed artistica di Niccolò Paganini. Inarrivabile atleta delle quattro corde, meraviglia della natura, tenebroso personaggio pubblico ha segnato la storia dell’800 musicale come nessun altro.

La suggestione di avvicinare Niccolò al Rock si traduce in un programma musicale nel quale le note esplodono nel linguaggio ritmato e incalzante della musica popolare. I Capricci e le sonate per chitarra e violino nei concerti perdono i connotati virtuosi e le garbate dialogiche ottocentesche e rivelano l'anima più energica e semplice. Temi scritti per essere ricordati e canticchiati dai dilettanti dell'epoca, trovano in una forma quasi di canzone una nuova ed elettrizzante vitalità.

Un lavoro originale e curioso, lontano dagli stereotipi e dalle semplificazioni, un azzardo, un gioco pieno di rispetto e di affetto per la prima rockstar di tutti i tempi.