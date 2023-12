Gli appuntamenti di dicembre in compagnia dei Trilli, aspettando Capodanno

I Trilli si dirigono verso la fine di questo 2023 nel quale hanno festeggiato in giro un po’ per tutta la Liguria i loro 50 anni dalla fondazione che avvenne in quel lontano 1973. Ecco i loro prossimi appuntamenti:

- Sabato 16 dicembre alle ore 16 saranno in concerto con tutta la band in Piazzetta Piombino a Certosa. Già dal mattino le vie della zona saranno animate da attività e stand natalizi a cura del CIV di Certosa.

- Venerdì 22 dicembre al Teatro Duse saranno ospiti dell’evento “Sensa Mugugni” che vuole festeggiare i 50 anni della Consulta Ligure delle Associazioni per la Cultura, le Arti, le Tradizioni e la difesa dell’Ambiente, organizzato da Giorgio Oddone con la direzione artistica di Aldo De Scalzi. Per l’occasione Vladi sarà accompagnato dai musicisti Eliano Calamaro al violino, Giulia Ermirio alla viola e Alberto Marafioti al pianoforte. Indipendenti dai Trilli, si esibiranno anche Davide e Alessandro De Muro, chitarristi della band.

- Sabato 23 dicembre dalle ore 16:30 su iniziativa del CIV di Piazza Sarzano/Sant'Agostino i Trilli in versione acustica - voce e chitarre - suoneranno itineranti per le vie del Centro Storico. La partenza è prevista dal Chiostro di Sant'Andrea (Casa di Colombo) in Vico Dritto di Ponticello e proseguirà per via Ravecca fino a terminare il loro “viaggio” con un live vero e proprio ai Giardini Luzzati.

- Per chiudere l’anno in bellezza, il 31 dicembre Vladi insieme al suo pianista Alberto Marafioti, alla cantautrice Stephanie e a Dj Fabio vi aspettano al Ristorante La Caravella presso i Bagni Lido in Corso italia sulle note dei più grandi successi dagli anni ‘70 ad oggi. Tutto il programma della serata e i contatti per prenotare sulle pagine social dei Trilli.