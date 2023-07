Giusy Ferreri in concerto a Recco per la rassegna musicale “E-20/23”

Grande attesa per il live di Giusy Ferreri a Recco: domenica 23 luglio la cantante salirà sul palco di “E-20/23”, la rassegna musicale estiva promossa e organizzata dal Comune di Recco che ogni anno porta i grandi nomi della musica italiana sul Lungomare Bettolo.

Giusy Ferreri, nata a Palermo, conquista la fama arrivando seconda alla prima edizione di X-Factor con la canzone “Non ti scordar mai di me”. La cantante ha partecipato a ben quattro edizioni del Festival di Sanremo e ha vinto il Summer Festival nel 2018 con il brano “Amore e capoeira” insieme a Takagi&Ketra. Attualmente detiene il record di artista che è rimasta più a lungo al numero uno in classifica dei singoli italiani (con i brani “Non ti scordar mai di me”, “Novembre”, “Roma-Bangkok”, “Amore e capoeira” e “Jambo”) ed è l’unica artista italiana, insieme a Baby K, ad avere ottenuto un disco di diamante per un singolo digitale, grazie a Roma-Bangkok.

A partire da mercoledì 19 luglio è possibile prenotare sul sito del Comune per assicurarsi il posto a sedere e assistere al concerto. Lo spettacolo comincia alle 21:30 ed è a ingresso gratuito, occorre però la prenotazione del posto a sedere. Informazioni e prenotazioni: https://www.comune.recco.ge.it/

“Come amministrazione comunale siamo fieri delle proposte qualitativamente alte che anche quest'anno sono state messe in campo. Un sentito ringraziamento va ad Angelo Privitera, direttore artistico degli eventi musicali di Recco, per aver lavorato per l'estate recchelina a un cartellone di prestigio” dichiara il sindaco Carlo Gandolfo.

foto: fb@giusyferreri