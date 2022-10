L'acclamato “Giulietta e Romeo” del Balletto di Roma al Politeama Genovese

Mercoledì 26 ottobre alle ore 21 al Politeama Genovese arriva una delle storie più amate di tutti i tempi. Nell'anno del 20° anniversario torna in scena “Giulietta e Romeo”, che dall'anno di uscita (2002) si è rivelato una delle produzioni di maggior successo del repertorio del Balletto di Roma: con 350 repliche in Italia e nel mondo e 200.000 spettatori è lo spettacolo di danza italiano più applaudito di sempre.

In scena la giovanissima Carola Puddu, talentosa ballerina appena uscita dalla Scuola di Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di Giulietta, accanto a Paolo Barbonaglia nel ruolo di Romeo. L’opera di Fabrizio Monteverde (con le musiche di Sergej Prokof'ev) denuda la trama shakespeariana in una narrazione essenziale ma appassionata, lirica e crudele, che risuona ancora più forte nella sua traduzione in danza attraverso lo stile energico e travolgente del coreografo.

Foto: fb@politeamagenovese