Il sentiero dei rapaci: escursione

Domenica 31 gennaio MyTrekking accompagna i visitatori su un sentiero suggestivo con panorami mozzafiato.

Si salirà sul Rio Cantalupo con cascate stupende per poi raggiungere i 2 mini rifugi Paganetto e Baiarda.

Da lì la discesa per il ritorno, si starà in mezza costa per godersi la vista spettacolare. Arrivo verso le 16.30.

L'iscrizione costa 10 euro a persona, per iscriversi è possibile scaricare l'app My Trekking sul proprio smartphone.

Per ricevere informazioni sulle gite si può inviare un messaggio whatsapp con scritto “Iscrivimi" ed il proprio nome a My Trekking. 3351779367