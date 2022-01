"Girotondo": spettacolo per bambini al teatro Modena

Il 5 marzo alle 16, nel foyer del teatro Modena, arriva "Girotondo" di Andrea Buzzetti e Bruno Cappagli, spettacolo per bambini da 1 a 4 anni.

Giro giro tondo. Andare, camminare, girare e scoprire. Due viaggiatori curiosi girano intorno e scoprono mondi sospesi e mondi luminosi. Mondi che girando ti portano la notte e il giorno, mondi piccoli che diventano grandi. Mondi di sguardi e di giochi.

"Girotondo" è uno spettacolo in continua trasformazione, di musiche e immagini magiche e giocose, un viaggio per occhi stupiti e desiderosi di sapere “cosa c’è dall’altra parte”. Il fondale bianco mette in risalto le forme morbide di grandi palloni e tondi colorati che all’occorrenza si illuminano in un’armonia di luci e colori, lasciando estasiato il pubblico. Un viaggio emozionante che gira per mondi sospesi, da osservare tutti giù per terra e con il naso per aria.

Vincitore del premio “Michel Indali” per la miglior performance all’edizione 2017 del Kolibri Évadnyitó Fesztivál di Budapest.