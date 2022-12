“Giro del mondo con Migrantour ”, attività per famiglie

In occasione della Giornata Internazionale per i diritti dei Migranti, che si festeggia il 18 dicembre, la passeggiata Migrantour nel Centro Storico di Genova diventerà l’occasione per scoprire alcuni diritti e doveri dei bambini, in compagnia di accompagnatori interculturali che condurranno i partecipanti in uno speciale giro per il mondo.

INFO

Durata di 2 ore ca.

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0102723820