Giro del mondo con Migrantour per la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia

In occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza la Cooperativa Solidarietà e Lavoro propone “Giro del mondo con Migrantour”, una passeggiata dedicata alle famiglie con bambini, per scoprire ed esplorare, giocando, una parte del Centro Storico di Genova, un dedalo di caruggi da sempre frutto delle migrazioni e dell'incontro tra diverse culture, con i suoi volti, profumi, storie, e tradizioni.

INFO E PRENOTAZIONI

Costo della passeggiata 6 € a partecipante (dai 5 anni in su). Passeggiata confermata con un minimo di 10 partecipanti.

Per info e prenotazioni scrivere a vdionisi@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 010 2723820