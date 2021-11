Il Giro d'Italia 2022 passa per Genova

Liguria protagonista al Giro d’Italia 2022, non solo con una partenza per la tappa Sanremo – Cuneo, ma anche con uno dei momenti più spettacoli e intensi delle giornate della corsa rosa, l’arrivo. Il 19 maggio prossimo infatti si terrà la tappa Parma - Genova, 186 km di media montagna.

“Con l’ufficializzazione della tappa Parma - Genova si concretizza il ritorno del Giro d’Italia nel capoluogo ligure per una tappa di media montagna molto tecnica ed adatta alle fughe che partono da lontano - commenta l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro - Si passerà dal Bocco per poi arrivare a Chiavari e poi alla Ruta e sul Monte Becco prima di arrivare al Fasce, preludio dell’arrivo a Genova in via XX Settembre. Una bella vittoria per lo sport ligure”.

Il Giro d'Italia 2022 attraverserà la Liguria dalla Riviera di Levante fino a Sanremo con grande arrivo di tappa a Genova: appuntamento dunque per il 19 maggio 2022