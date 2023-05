Torna il Giro di Zena: premi e bonus per promuovere la mobilità sostenibile

Parte sabato 6 Maggio la terza edizione del #girodizena organizzato da #genovaciclabile in collaborazione con FIAB, associazioni genovesi che si occupano di ciclabilità urbana. I pedalatori percorreranno in bici, nella loro vita quotidiana per andare a lavoro o assolvere ad altri compiti, fino a 1/10 della distanza che verrà affrontata dai professionisti per ogni tappa del 106° Giro d'Italia (6-28 maggio 2023).

Si è ancora in tempo per iscriversi a questo link: https://www.genovaciclabile.eu/GDZ/GdzRequestPartecipation

Non prima di sapere tutto sul #girodizena: https://www.genovaciclabile.eu/GDZ/index

“Al nostro appello hanno risposto tanti concorrenti e diverse attività che hanno messo a disposizione meravigliosi premi” dichiara con molta soddisfazione e gratitudine Daniele Zefiro, tra gli organizzatori e ideatori del #girodizena. È possibile consultare la lista delle realtà più bike friendly che hanno dimostrato vicinanza a #genovaciclabile e solidarietà a questa iniziativa: https://www.genovaciclabile.eu/Dynamic/DynamicPageViewer?ID=32

Si ringraziano calorosamente:

Bigo Cafè

Azienda Agricola Olistica "Cuore Verde"

Econegozio la formica

Erabike-Albaro

Dal Magna Pasta Fresca/Gastronomia

Fisiomedical Center Giovanni Gerbino

Factory sport wear

Fornarine di Albaro

Gagolini

Garitta BAR Torriglia

Giardini Luzzati

La nuova cucineria genovese

Olmo la Biciclissima-Genova

Parrucchiere Elio Sabatino

SeiFuori

Tracce Bike Shop

TreeCycle

Ci sarà anche un sistema di bonus che premia la mobilità sostenibile e chi sceglie di accompagnare i bimbi in bici a scuola con iniziative come il bicibus della scuola Nazario Sauro, il BicibuSauro.

Alla fine del Giro verrà stilata una classifica e verrà premiata la costanza di chi si mette in sella per i propri spostamenti quotidiani. Analogamente all'anno scorso saranno molti e di diversa tipologia (aperitivi, gastronomia, colazioni, ore di noleggio bici, massaggi buoni in negozi di bici e molto altro...) grazie alla solidarietà di chi crede in una mobilità migliore.