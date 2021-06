Giro dell'Appennino 2021, l'incontro a Sant'Olcese: "La longevità in ambito sportivo"

Neppure la pandemia in questi due anni ha fermato il Giro dell’Appennino, arrivato quest'anno all'82esima edizione il 24 giugno.

E se quest’anno (causa cantiere aperto per una frana nella discesa verso Voltaggio) l’U.S. Pontedecimo Ciclismo ha dovuto rinunciare alla Salita della Bocchetta, gli organizzatori hanno trovato una contromossa: i tornanti della Guardia.

Il Giro dell’Appennino salirà al Santuario da un altro versante rispetto a quello percorso dal Giro d’Italia: si arriverà quasi in cima passando da Gazzolo, attraverso Torbi e Lencisa.

La “classica” salita diventerà invece una discesa molto tecnica che inizierà a circa 25 chilometri dal traguardo e terminerà quando allo splendido scenario del finale di via XX Settembre a Genova ne mancheranno solo 16.

Il percorso

Si inizia a Pasturana, per poi dirigersi verso Serravalle, poi Novi, Pozzolo Formigaro, Frugarolo, Bosco Marengo, Francavilla, Gavi, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto, e poi si entrerà nell'Area Metropolitana di Genova con Borgo Fornari, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Vobbia, Crocefieschi, Nenno, Valbrevenna, Avosso, Casella, Crocetta d'Orero, Pedemonte, Morigallo, Manesseno, Sant'Olcese, Tullo, Busalletta, Serra Riccò, Pontedecimo, Campomorone, Pontasso, Gazzolo, Lencisa, Madonna della Guardia, Geo, Bolzaneto, Trasta, Campi, Cornigliano, Sampierdarena, Foce e via XX Settembre.

Eventi collaterali: l'incontro del 26 giugno

In occasione dell'82esima edizione del Giro dell'Appennino, il comune di Sant'Olcese con il patrocinio dell'U.S Pontedecimo Ciclismo organizza per sabato 26 giugno alle 9,30 presso il Parco di Villa Serra l'evento "In salute sull'Appennino: la longevità in ambito sportivo".

I relatori saranno Sergio Agosti, cardiologo e professore universitario, Germano Gaggioli, cardiologo e medico dello sport presso la "Casa della Salute", Fulvio Rapetti, docente di scienze motorie al liceo classico D'Oria, già amministratore e fondatore di #genovaciclabile.

Il moderatore è Edoardo Casati, cardiologo e medico dello sport, staff universitario della Sampdoria, collaboratore presso la "Casa della Salute".

Gli animatori sono Filippo Fortuna, medico Fmsi, dietista e preparatore atletico, Michele Brunacci, cardiologo e dirigente medico Asl 3.

Conduce Giovanna Rosi, giornalista, tecnica e dirigente sportivo Uisp Genova.

I testimonial sono Davide Rebellin, ciclista professionista da 30 stagioni, vincitore di più di 70 gare professionistiche, e Gio Batta Persi, pluriprimatista mondiale su pista over 70-75-80.

Il programma dettagliato di tutti gli interventi è in allegato in fondo all'articolo.

