Torna il Gipsy Market, il mercatino dell'usato e non solo alla rotonda di Carignano

Dopo il successo della prima edizione, sabato 16 dicembre, in piazza San Francesco d'Assisi dalle 10 alle 17, torna il Gipsy Market di Carignano, mercatino dell'usato e non solo, aperto a chiunque voglia partecipare per svuotare cassetti e armadi, la soffitta, la casa di campagna, la cantina, il garage, il magazzino.

Basta prenotare lo spazio chiamando il numero 338 9128356, posti disponibili fino ad esaurimento. Durante la giornata sarà garantito il servizio di ristoro a cura del chiosco La Rotonda di Carignano. Info sulla pagina facebook CIV - Carignano Genova.