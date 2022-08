“Giovi in festa” per la Madonna della Salute: musica, sagre e attività per bambini

“Giovi in festa” per la ricorrenza patronale della Madonna della Salute, da giovedì 25 a domenica 28 agosto. Insieme ai riti sacri, che culmineranno domenica con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea Villafiorita, in programma tanti eventi con musica, gastronomia e attività per bambini organizzati dalla Parrocchia Ascensione N.S.G.C. di Giovi (Mignanego).

Programma

Giovedì 25 agosto apericena a partire dalle 19:30 (su prenotazione entro martedì 23 al 328 4722081 - Arianna oppure 340 3552946 - Aurelia) e a seguire concerto per organo del maestro Rodolfo Bellatti.

Venerdì 26 agosto sagra del minestrone a partire dalle ore 19 e musica dal vivo con dj Montex da Pontex.

Sabato 27 agosto gimkana per tutti i bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni a partire dalle 14:30, e a seguire sagra della trenetta (ore 19) e musica dal vivo con i Folk & Beans.

Infine domenica 28 agosto raviolata a partire dalle 12:30 con prenotazione in parrocchia oppure al 347 1761314. In serata sagra della polenta e spettacolo teatrale della Compagnia di Cesino “Se il tempo fosse un gambero”.

Tutte le sere servizio bar, lotteria di beneficenza, mercatino du Repessin, tiro ai barattoli.