A Busalla tornano i Giovediamoci tra musica e cabaret

Tornano anche quest'anno i Giovediamoci a Busalla, il programma di eventi che accompagna le serate estive del principale comune della Valle Scrivia nei giovedì di luglio all'insegna di musica, comicità e street food, ma anche dello shopping, per approfittare dei saldi grazie alle aperture straordinarie dei negozi fino alla mezzanotte.

Quattro gli appuntamenti durante tutto il mese - il 7, 14, 21 e 28 luglio - accomunati dalla formula che prevede, per ogni serata, l'alternanza di concerti e cabaret nelle due piazze principali del paese, entrambe affacciate sulla strada dello shopping, via Vittorio Veneto. Giovedì 7 luglio, si inizia con il glam rock anni '80 dei Fingerlips in piazza Macciò a partire dalle 21 e, mezz'ora più tardi, con gli Unleaded in piazza Ferralasco. Nelle settimane successive sono attese anche le tribute band Abbatime, Tropico del Blasco e Quattro chitarre per Fabrizio De André, oltre ai comici Enzo Paci e Fabrizio Casalino.

I Giovediamoci sono organizzati da Comune di Busalla, Pro Loco e Civ Il Ninfeo.

Il programma

Giovedì 7 luglio

Fingerlips, piazza Macciò ore 21

Unleaded, piazza Ferralasco ore 21:30

Giovedì 14 luglio

Abbatime, piazza Macciò ore 21

Tropico del Blasco, piazza Ferralasco ore 21:30

Giovedì 21 luglio

Le Quattro chitarre per Fabrizio De André, piazza Macciò ore 21

Enzo Paci, piazza Ferralasco ore 21:30

Giovedì 28 luglio

Country Fever, piazza Macciò ore 21

Fabrizio Casalino, piazza Ferralasco ore 21:30