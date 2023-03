Il Giovedì Jazz da “Ravatti”

L’associazione culturale Little Beat propone giovedì 23 marzo alle ore 19:30, presso il Ristorante da “Ravatti” in

Via XII Ottobre 182r, il consueto appuntamento “Il Giovedì Jazz!” che vedrà come protagonisti di questa settimana Mila Ogliastri (Voce) e Simone Cosso (Chitarra e voce).

Nuova Programmazione che si affiancherà al format domenicale “La Domenica Live” che procede ormai da novembre.