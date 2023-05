Il Giovedì JAZZ da “Ravatti”

L'associazione culturale Little Beat propone il consueto appuntamento del giovedì 25 maggio alle ore 20:30, presso il Ristorante da “Ravatti” in Via XII Ottobre 182r, il consueto appuntamento “Il Giovedì Jazz!” che vedrà come protagonisti di questa settimana i 2Jizz 2Jazz, composti da Andrea Cocco e Francesco Moramarco.

Nuova Programmazione che si affiancherà al format domenicale “La Domenica Live” che procede ormai da Novembre.

Per partecipare: invia il tuo nominativo e quello dei tuoi invitati al numero +39 375 654 9653 (segreteria LittleBeat)