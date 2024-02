Giovanni Allevi al Politeama Genovese: il filosofo del pianoforte torna a emozionare con il suo Piano Solo Tour 2024

Genova si prepara ad accogliere il Maestro Giovanni Allevi. Dopo la commovente partecipazione al Festival di Sanremo, durante la quale ha raccontato la sua battaglia contro la malattia, il grande pianista è pronto a tornare finalmente sui palchi italiani per emozionare il suo pubblico. Lunedì 11 novembre 2024 Giovanni Allevi sarà al Politeama Genovese con il suo Piano Solo Tour 2024.

Da un anno combatte la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. Attraverso i canali social ufficiali ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di followers che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici e che sono in attesa di rivedere il “filosofo del pianoforte” per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile.

Per venire incontro alle tante richieste sono state già annunciate alcune nuove date di concerto in pianoforte solo, mentre altre non sono mai state annullate nell’anno passato, perché molti fan hanno tenuto ben stretto il loro biglietto, dimostrando ancor di più l’enorme affetto per l’artista.

Concerto fuori stagione. Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

Info su politeamagenovese.it