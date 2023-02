Cerimonia commemorativa per il Giorno del Ricordo delle foibe a Rapallo

Prezzo non disponibile

Domenica 12 febbraio alle ore 16 a Rapallo, in piazzale Martiri delle Foibe (davanti al nuovo cimitero di San Pietro), in occasione del Giorno del Ricordo verrà deposta una corona alle targhe in memoria dei Martiri delle Foibe e di Norma Cossetto. Alla cerimonia commemorativa prenderanno parte autorità istituzionali tra cui il Sen. Roberto Menia, padre della legge che ha istituito il Giorno del Ricordo, e l'Assessore al Turismo Augusto Sartori.