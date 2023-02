Commemorazioni per il Giorno del Ricordo delle foibe ai Giardini Cavagnaro

Il Municipio IV Media Val Bisagno commemora il Giorno del Ricordo dedicato all'esodo istriano dalmata e alle vittime delle foibe, venerdì 10 febbraio alle ore 15 ai Giardini Cavagnaro, presso il cippo dedicato alle vittime delle foibe. Verrà deposta una corona alla presenza di autorità cittadine e istituzionali. A seguire, presso l'auditorium Biblioteca Civica Saffi di via Molassana 74, in programma alle 17 la conferenza “Nata in Istria - La vera storia dell'esodo di una famiglia visto dagli occhi di una bambina”, con testimonianze e proiezioni.

