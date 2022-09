Un giorno nell'Ottocento a Villa Durazzo Pallavicini

Domenica 11 settembre Villa Durazzo Pallavicini ospiterà il gruppo di rievocazione storica Nobiltà Sabauda di Rivoli (TO) per far sperimentare ai visitatori l'atmosfera magica che si viveva nell'Ottocento tra i viali del suo parco. In questa giornata al Parco Pallavicini i calendari torneranno a segnare il 1846, anno di inaugurazione del Giardino, perché i figuranti del Gruppo riporteranno questo luogo incantato indietro nel tempo, con magnifici abiti e danze in stile ottocentesco.

Alle ore 16 essi allieteranno gli ospiti del Parco con un'esibizione danzante sulla Terrazza panoramica della Villa. Per il resto della giornata, già a partire dalle 10:30, sarà possibile ammirarli nei diversi punti del percorso e in barca sul Lago Grande. Il servizio barca sarà attivo anche per i visitatori dalle 11 alle 18, così che anch'essi possano provare l'esperienza di attraversare il Lago come dame e gentiluomini d'altri tempi.

Sempre nello stesso orario sarà aperto il bistrot interno dove, a partire dalle 17, sempre in tema con la giornata, sarà possibile gustare un thé come in una vera Coffee House dell'epoca.

Consigliato l'acquisto del ticket online www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/ticket-singolo-we-festivi/