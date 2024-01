Giornata della Memoria, il programma delle iniziative a Sestri Levante

In occasione della Giornata della Memoria, che ricorre il 27 gennaio, giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il Comune di Sestri Levante propone un composito programma di iniziative ed eventi che promuovono la consapevolezza, l'educazione e la riflessione, per ricordare le vittime dell'Olocausto, onorando la memoria di coloro che hanno sofferto e combattuto per la libertà.

In programma mostre, conferenze, dibattiti e un concerto organizzati in collaborazione con l’ANPI Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di Sestri Levante, gli istituti scolastici del territorio, l’IIS Natta Deambrosis e l’IC di Sestri Levante, l’ANPC Associazione Nazionale Partigiani Cristiani Tigullio e la Società Filarmonica di Sestri Levante.

“La Giornata della Memoria è un momento importante per riflettere sui valori fondamentali della nostra società. Questa giornata, fissata in memoria della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, è un'occasione per onorare coloro che hanno sofferto in modo inimmaginabile e domandarci come sia stato possibile che l’uomo abbiamo commesso atrocità tali nei confronti di un altro essere umano, ma anche per rinnovare il nostro impegno nella lotta contro l'intolleranza, la discriminazione e l'ingiustizia in tutte le sue forme, sull'importanza cruciale di conservare la memoria storica per garantire che gli orrori del passato non vengano mai dimenticati. Solo così possiamo costruire un futuro basato sui principi di uguaglianza, tolleranza e rispetto per i diritti umani”, commenta il sindaco Francesco Solinas.

“Le iniziative proposte alla cittadinanza per ricordare le vittime dell’Olocausto hanno lo scopo di rafforzare l’interiorizzazione da parte delle persone, soprattutto delle nuove generazioni, le sofferenze patite dalle vittime del regime nazista affinché permangano nella nostra storia e memoria, sia individuale sia collettiva, come monito perché non si ripetano in futuro - sottolinea l’assessore alla Cultura e Istruzione e politiche per l'infanzia, Maura Caleffi - In un mondo in cui la xenofobia, il razzismo e l'antisemitismo continuano a rappresentare minacce reali, è fondamentale imparare dagli errori del passato per evitare che si ripetano. La Giornata della Memoria ci offre l'opportunità di educare le generazioni presenti e future sulle conseguenze nefaste dell'indifferenza e dell'odio. Questi momenti di riflessione e di ricordo devono avere il potere non solo di emozionare momentaneamente, ma di creare una coscienza permanente. Invitiamo la comunità a partecipare a queste iniziative, dimostrando così il nostro impegno collettivo a non dimenticare e a costruire un futuro basato sulla comprensione, la tolleranza e il rispetto reciproco. Solo attraverso il dialogo aperto e l'educazione possiamo sperare di costruire un mondo più giusto e inclusivo”, conclude l’assessore Caleffi.

Il programma della Giornata della Memoria a Sestri Levante prevede una serie di iniziative mirate a coinvolgere la comunità e a promuovere la memoria storica.

Sabato 20 gennaio a Palazzo Fascie Rossi sono state inaugurate due mostre organizzate dall'ANPI di Sestri Levante in collaborazione con la Biblioteca Universitaria e Arci Gay: “Voci dell’Olocausto” a cura di Alberto Nocerino in Sala Bo e “Omocausto” a cura dell’Arcigay in Sala Expo. Le mostre saranno visitabili fino al 4 febbraio, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Venerdì 26 gennaio alle ore 10:45 presso l’aula magna dell’Istituto Superiore G. Natta - G.V. Deambrosis, si terrà la cerimonia di commemorazione istituzionale, intitolata “Nel segno della Memoria” e la premiazione degli elaborati degli studenti. Dopo i saluti delle Autorità e delle Dirigenti Scolastiche dell’IIS Natta-Deambrosis e dell’IC di Sestri Levante, interverranno l’Amministrazione Comunale e l’ANPI di Sestri Levante. A seguire, è previsto l’intervento di Roberto Pettinaroli, responsabile dell’edizione Levante de “Il Secolo XIX” e della Prof.ssa Paola Pesci, referente del Progetto Istituzionale “Educazione alla Cittadinanza”. Infine, verrà data lettura di alcuni elaborati delle studentesse e degli studenti dell’Istituto G. Natta - G. V. Deambrosis sul tema della Memoria.

Sabato 27 gennaio sono tre gli appuntamenti sul territorio di Sestri Levante: alle ore 11, presso la Sala Riccio di Palazzo Pallavicini, sarà inaugurata la mostra fotografica “Le rotaie che portano ad Auschwitz” a cura di Romano Ferradini, fotografo e componente del direttivo di ANPI di Sestri Levante che sarà aperta al pubblico fino al 10 febbraio, il lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17; il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 13:30 e nei fine settimana dalle ore 10 alle ore 12:30; alle ore 16, presso la Sala Bo di Palazzo Fascie Rossi, si terrà un dibattito sui racconti della Memoria a cura dell’Associazione Nazionale Partigiani Cristiani Tigullio dal titolo “I Cristiani e la Salvezza degli Ebrei”, con il giornalista e storico Marco Delpino e Cristina Oneto, vicedirettore di Teleradiopace TV; alle 18 presso la Sala Agave dell’ex Convento dell’Annunziata si terrà il concerto “Musica e Memoria” a cura della Società Filarmonica di Sestri Levante che, diretta dal Maestro Radames Ceccarelli, eseguirà musiche tratte da Schindler’s list, Il diario di Anna Frank, La vita è bella e musiche tradizionali ebraiche. Al concerto parteciperanno anche alcuni studenti dell'IIS Natta-Deambrosis con alcune letture legate al tema della Giornata della Memoria.

Lunedì 29 gennaio, alle ore 10, si terrà la commemorazione presso il monumento Ai deportati di Riva Trigoso con la partecipazione degli studenti delle scuole primarie di Riva Trigoso e San Bartolomeo.

L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 1° febbraio alle ore 11 presso il cinema Ariston dove si terrà lo spettacolo teatrale “Con lo sguardo di Nella”, regia della prof.ssa Laura Dalfino, a cui seguirà una conversazione tra Getto Viarengo, i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Sestri Levante e dell’IIS Natta - Deambrosis.