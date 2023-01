Ultimo appuntamento con “Obiettivo Creatività” a Chiavari dedicato alla Giornata della Memoria

Venerdì 27 gennaio si conclude l'ultimo miniciclo di spettacoli all'auditorium San Francesco curato da Lunaria Teatro nell’ambito di “Obiettivo Creatività”, il progetto promosso ormai tre anni fa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, finalizzato alla valorizzazione del complesso di Capoborgo, nome con cui era nota, anticamente, l’area oggi occupata da Palazzo Rocca e dalla stessa ex chiesa di San Francesco d'Assisi, oggi adibita ad auditorium.

In occasione della Giornata della Memoria, Pietro Montandon leggerà “Yossl Rakover si rivolge a Dio”, testo apparso per la prima volta nel 1946 su un’oscura rivista in lingua yiddish di Buenos Aires, «El diario israelita», sulla quale venne presentato come l’ultimo messaggio scritto da un combattente del ghetto di Varsavia ritrovato «tra cumuli di pietre carbonizzate e ossa umane, sigillato con cura in una piccola bottiglia». Solo successivamente si sarebbe scoperta la vera paternità dell’opera, rivendicata da Zvi Kolitz, ebreo lituano emigrato in Palestina allo scoppio della seconda guerra mondiale e successivamente trasferitosi a New York.

«Concludiamo con questo appuntamento una stagione, lunga più di due anni, di spettacoli e di iniziative, in rete con le diverse realtà del territorio, che hanno coinvolto tutti i luoghi del complesso di Capoborgo e ne hanno valorizzato i molteplici aspetti storici e culturali – dichiarano Daniela Ardini e Giorgio Panni, direttori artistici di Lunaria Teatro –. Inoltre a coronamento del nostro percorso, che ci ha permesso di apportare già diverse migliorie all'Auditorium San Francesco, a breve inaugureremo un nuovo spazio per l'accoglienza ai Musei di Palazzo Rocca e nuovi espositori per le prossime mostre».

«Obiettivo Creatività è il progetto annuale che ci ha permesso di portare il teatro sia in Auditorium che nei luoghi di cultura della città come il Parco Botanico e Palazzo Rocca – dichiara l’assessore alla cultura, Silvia Stanig –. L’incontro con la città, gli ospiti e i ragazzi delle scuole nelle diverse e continue forme di collaborazione ci permettono di sottolineare momenti importanti, affrontare e riflettere su temi di attualità, ripercorrere la storia del territorio e tenere sempre viva la grande responsabilità che abbiamo per quanto riguarda la Memoria. In programma tre nuovi appuntamenti per vivere ancora insieme tutto questo in modo consapevole e al contempo spensierato».

Biglietto unico: 5 euro. L'incasso verrà devoluto al Comune di Chiavari per azioni di pubblica utilità.