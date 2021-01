Giorno della Memoria: Gad Lerner dialoga con Davide Livermore del Teatro Nazionale di Genova

Giovedì 28 gennaio alle ore 21, in streaming su Facebook e YouTube, il direttore del Teatro Nazionale di Genova Davide Livermore dialoga con il giornalista Gad Lerner sul senso della parola memoria in un’epoca in cui vengono a mancare, anno dopo anno, i testimoni diretti di grandi avvenimenti storici come la Resistenza o l’Olocausto.

Il Teatro è da sempre uno straordinario strumento di indagine sull’uomo. Per questo la conversazione partirà da una citazione shakespeariana. «Che altro vedi nel buio e nell’abisso del tempo?» – chiede l’anziano Prospero a sua figlia Miranda, nel primo atto de La tempesta. È una domanda cruciale, che arriva sino a noi. Come guardare al passato e cosa cercare nel passato? Come stimolare le nuove generazioni a guardare all’enorme patrimonio della Storia? Il meraviglioso e terribile abisso del tempo può essere una risorsa eccezionale per leggere il presente e costruire una prospettiva verso il futuro.

L’appuntamento è inserito nelle manifestazioni promosse da Prefettura, Comune di Genova, Regione Liguria, Comunità Ebraica di Genova e ILSREC Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “R. Ricci” in occasione della Giornata della memoria 2021.

Per seguire l’incontro, condotto dal critico teatrale Andrea Porcheddu, sarà sufficiente collegarsi il 28 gennaio alle ore 21 sulla pagina Facebook o sul canale YouTube del Teatro Nazionale di Genova.