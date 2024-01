“Lavagna non dimentica”: tutti gli appuntamenti in occasione del Giorno della Memoria

Tante le iniziative in programma a Lavagna in occasione della Giornata della Memoria, organizzate dalla collaborazione dell'amministrazione comunale, dell'Istituto Comprensivo di Lavagna, della Biblioteca Civica Serbandini Bini e delle Associazioni Arciragazzi Tigullio e della Sezione ANPI Lavagna-Valli Aveto Sturla Graveglia.

A partire da lunedì 22 gennaio fino al 9 febbraio la Biblioteca Civica Serbandini Bini ospiterà una mostra per adulti e ragazzi, visitabile negli orari di apertura, alla scoperta di libri sul tema con Ivana, Liliana e Adriana. I libri saranno anche il filo conduttore, oltre che spunto di riflessione, in vista della proiezione cinematografica del film “Storia di una ladra di libri” diretto da Brian Percival, a cui l'amministrazione comunale invita le famiglie e la cittadinanza tutta venerdi 26 gennaio 2024 alle ore 20:45 presso l'Auditorium Campodonico.

Mercoledì 24 gennaio alle ore 8:15 presso l'Aula Magna gli alunni della scuola Don Gnocchi guidati dalla dirigente scolastica Herzfeld incontreranno Giorgio Scocco, figlio del reduce Giulio Scocco di Rapallo, che durante la sua deportazione in Germania scrisse un diario di prigionia, un documento scritto con semplicità, ma di grande interesse, da condividere e su cui riflettere insieme ad Anpi. Tutte le classi della scuola avranno modo di partecipare alla mostra in biblioteca durante la settimana.

Altro momento di riflessione per adulti sempre in Biblioteca mercoledi 31 gennaio alle ore 17, con gli interventi di Giorgio Getto Viarengo e Matteo Brugnoli in rappresentanza della Sezione Anpi di Lavagna in un incontro avente come tematica la deportazione nel Tigullio “Giulio e Gabriele Iona: da Lavagna ad Auschwitz”.