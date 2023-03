Giornate del patrimonio culturale metodista e valdese: un tempio protestante sotto la Lanterna

L’evento curato dall’Ufficio Beni Culturali della Tavola valdese, volto a sensibilizzare ed educare al valore del patrimonio e della memoria protestante. Si terrà l’11 e il 12 marzo la prima edizione delle giornate dedicate al patrimonio culturale metodista e valdese: tante le iniziative che vedranno protagoniste le chiese, insieme a istituti e centri culturali, su tutto il territorio nazionale.

Ogni realtà potrà organizzare appuntamenti di vario tipo: aperture straordinarie del tempio, visite guidate, concerti, mostre e laboratori didattici. Obiettivo principale: aprire le proprie porte sia a chi già conosce la cultura metodista e valdese sia a coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo protestante.

L’idea di creare un momento dell’anno in cui mettere al centro il patrimonio culturale protestante, nasce da un lavoro, già messo in atto da qualche tempo da parte dall’Ufficio Beni Culturali della Tavola valdese, di sensibilizzazione ed educazione al patrimonio e alla memoria. Partendo dai principi espressi nella Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, più nota come Convenzione di Faro, si guarda al patrimonio e alle sue relazioni con le comunità, incoraggiando le persone a riconoscere l’importanza dei propri beni culturali attraverso i significati e i valori che questi rappresentano per loro.

Per saperne di più, il calendario completo è su:

www.patrimonioculturalevaldese.org

Anche a Genova è prevista per sabato 11 marzo un'apertura straordinaria del Tempio valdese di Genova Centro (Via Assarotti 21), per scoprire la storia della presenza valdese a Genova. Il Tempio potrà essere visitato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso libero e gratuito.