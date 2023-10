Tornano le Giornate Magiche nel Regno di Peglilot, con gruppi storici e spettacoli medievali

Prezzo non disponibile

Tornano le Giornate Magiche di Pegli, la rievocazione storico-fantasy organizzata dal Civ Rivieradipegli e giunta alla 13^ edizione. Sabato 14 e domenica 15 ottobre Pegli si trasformerà nel Regno di Peglilot, con piazze e vie animate da cavalieri e principesse, popolani e nobili, falconieri, arcieri, sbandieratori, fate, streghe e maghi. Sparse per Pegli sarà possibile trovare varie taverne e locande con menù a tema e si potranno pagare le attività per i bambini con la moneta coniata per l’occasione: il Peglirino di rame.

Durante le due giornate animazione per grandi e piccini con gruppi storici, spettacoli medievali, combattimenti, danze, giochi e truccabimbi. I bambini si potranno cimentare in “prove di coraggio”, combattimenti, quiz e laboratori, per conquistare punti ed essere nominati tra i cavalieri di Re Artù. Il programma delle attività sulla pagina facebook del Civ Rivieradipegli.