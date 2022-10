Torna il Regno di Peglilot in occasione delle “Giornate Magiche”: il programma degli eventi

Tornano per il dodicesimo anno consecutivo “Le Giornate Magiche di Pegli” sabato 15 e domenica 16 ottobre, organizzate dal Civ Riviera di Pegli di Confcommercio Genova, con il sostegno del Comune di Genova. Il prossimo weekend Pegli si trasformerà nel “Regno di Peglilot”, con piazze e vie animate da cavalieri e principesse, popolani e nobili, falconieri, arcieri, sbandieratori, fate, streghe e maghi. Sparse per Pegli sarà possibile trovare varie taverne e locande con menù a tema e si potranno pagare le attività per i bambini con la moneta coniata per l’occasione: il Peglirino di rame del valore di 3 euro. Durante il pomeriggio i bambini si potranno cimentare in “prove di coraggio”, combattimenti, mura di castelli da scalare, quiz nel giardino delle fate e laboratori, per conquistare punti ed essere nominati tra i cavalieri di Re Artù.

“Due giornate all’insegna del divertimento per piccoli e grandi, riproponendo il tema medievale- dichiara l’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli- Quest'anno, come Comune, ampliamo le “Giornate magiche” con il corteo storico di domenica a cui, oltre ai tanti Gruppi Storici presenti, si aggiungeranno gli sbandieratori di Levanto, per rendere ancora più scenografico il passaggio nelle vie della delegazione. Sono contenta che in questa edizione è stata coinvolta anche la Federazione Nazionale FIAGOP Onlus, che riunisce oltre 30 associazioni di genitori ed ex pazienti guariti, che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della malattia oncologica in età pediatrica e che sono impegnate nel sostegno alla ricerca scientifica, e che ogni anno organizza l’evento solidale “Io Corro per loro”, a Villa Borghese, a Roma.”

“Le giornate Magiche sono una festa del Civ Riviera di Pegli, nata per farci conoscere dopo qualche anno di chiusura- dichiara Raffaella Grasso, presidente Civ Riviera di Pegli- All’inizio era una sola giornata, poi l’abbiamo ampliata, pensata per le famiglie e i bambini ed è cresciuta fino ad oggi con un successo strepitoso. Quest’anno ci saranno gli arcieri, il villaggio medievale, una nuova fattoria didattica, i trampolieri, il teatro del giullare e grazie al Comune di Genova ci sarà anche il corteo storico con gli sbandieratori di Levanto. Come ogni anno trasformeremo tutto il quartiere a tema medievale, allestiremo strade, negozi e ristoranti. E alla fine re Artù regalerà a tutti i bambini una medaglia, durante una vera cerimonia di investitura.”

Evento di apertura delle “Giornate magiche di Pegli” sarà invece la cena di beneficenza, che si svolgerà venerdì 14 ottobre, presso la Società Cooperativa Dilettantistica Rari Nantes Pegli, per sostenere la manifestazione “Io corro per loro”, la corsa solidale che ogni anno si svolge a Roma, a Villa Borgehese, organizzata della Federazione Nazionale FIAGOP Onlus.

"Siamo molto grati che il Comune di Genova abbia concesso il patrocinio a questo evento e lo abbia proposto come apertura delle Giornate Magiche Pegliesi- dichiara il vicepresidente FIAGOP Angelo Ricci- È una scelta di alto profilo simbolico: fare qualcosa per i bambini e le bambine che oggi stanno affrontando un percorso molto duro, all'interno di un evento di giochi e magia, creati e sviluppati per i bambini e le bambine. Questa è una grande lezione di vita che tutti noi volontari impariamo proprio dai nostri piccoli grandi guerrieri: il cammino di cura verso la guarigione deve essere accompagnato anche da momenti ludici e spensierati, per infondere speranza in tutti noi e negli scopi che perseguiamo. Genova è una città che sa essere molto sensibile e generosa rispetto a certi temi e l'attenzione dimostrata dal Comune ne è un esempio".

In vista delle Giornate magiche di Pegli è stata anche pubblicata un’ordinanza dirigenziale che prevede modifiche alla viabilità. Nello specifico:

“Dalle ore 07:00 alle ore 24:00 del giorno 16/10/2022, in via De Nicolay, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sabotino e l’intersezione con il Lungomare di Pegli (Bar Amleto), è istituito il divieto di circolazione veicolare ed il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti, e fermata veicolare”

Il programma

SABATO 15 OTTOBRE 2022

PROVE DI CORAGGIO:

- Attacchiamo Bottone (Lungomare di Pegli 241r)

- Il Pitosforo (Via Pavia 1r)

- I Giardinetti di Re Artù (Giardinetti De Andrè Via De Nicolay) con I Baixi

- Arcieri di Nant Beber (Spiaggia Club Vela)

- Villaggio Medievale D&E Animation (Spiaggia Largo Calasetta)

- Tiro al Barattolo (Giardini Peragallo)

- La Fattoria di Peglilot con Az. Agr. Villamezzana - Battesimo della Sella (Piazza Rapisardi)

- Oste Birraio Bar Franca (Piazza Rapisardi)

- Mastri Birrai con Il Secchio dei Misteri (Piazza Rapisardi)

Dalle ore 16 Re Artù vi aspetta per l’Investitura di Principesse e Cavalieri del Regno di

Peglilot! Gruppo Storico Culturale Sextum (Giardinetti De Andrè Via De Nicolay)

ATTIVITA':

LUNGOMARE

ore 9-19: Mercato PeglinGusto e Mercato Creativo Artigianale (passeggiata da Giardini

Sopranzi a Piazza Porticciolo)

- SPIAGGIA CLUB VELA

Arcieri di Nant Beber

GIARDINI PERAGALLO

Tiro ai Barattoli

Trampoliere

LARGO CALASETTA

dalle ore 12 alle ore 20: 64^ Sagra della Farinata dell’Associazione Pro Loco Pegli

ore 16: Combattimenti (D&E Animation)

dalle ore 15: Spettacolo con il Trampoliere e i suoi Palloncini

dalle ore 15: Pesca dalle Bottiglie

dalle ore 15.30: Truccabimbi con la “Strega Fatata Jessy”

SPIAGGIA LARGO CALASETTA

Villaggio Medievale (D&E Animation)

GIARDINI DE ANDRE' VIA DE NICOLAY

Giochi Antichi (Associazione I Baixi)

Truccabimbi

dalle ore 16: Re Artù e l’Investitura di Principesse e Cavalieri del Regno di Peglilot (Gruppo

Storico Culturale Sextum)

- PIAZZA RAPISARDI

La Fattoria di Peglilot con i Suoi Abitanti: Vieni a Conoscerli

Il Battesimo della Sella

Il Giro in Carretto

Mostra del Fungo con il Cerchio delle Streghe - bosco permettendo

Degustazione di Birra (Associazione BeerLab)

Degustazione di Miele (Lorenza Gallo)

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

PROVE DI CORAGGIO:

- Attacchiamo Bottone (Lungomare di Pegli 241r)

- I Giardinetti di Re Artù (Giardinetti De Andrè Via De Nicolay) con I Baixi

- Arcieri di Nant Beber (Spiaggia Club Vela)

- Villaggio Medievale D&E Animation (Spiaggia Largo Calasetta)

- Corsa con i Sacchi e Tiro alla Fune dalle ore 15 (Spiaggia Bandiere)

- Tiro al Barattolo (Giardini Peragallo)

- “Il Bruco” - Centro Socio Ricreativo Disabili dalle ore 15 alle ore 18 (Giardini Sopranzi)

- La Fattoria di Peglilot con Az. Agr. Villamezzana - Battesimo della Sella (Piazza Rapisardi)

- Oste Birraio Bar Franca (Piazza Rapisardi)

- Mastri Birrai con il Secchio dei Misteri (Piazza Rapisardi)

- “Ale Villa” all’Assalto del Castello di Re Artù (Piazza Rapisardi)

Dalle ore 16 Re Artù vi aspetta per l’Investitura di Principesse e Cavalieri del Regno di

Peglilot! Gruppo Storico Sextum (Giardinetti De Andrè Via De Nicolay)

ATTIVITA':

- LUNGOMARE

ore 9-19: Mercato PeglinGusto e Mercato Creativo Artigianale (passeggiata da Giardini

Sopranzi a Piazza Porticciolo)

- SPIAGGIA CLUB VELA

Arcieri di Nant Beber

- GIARDINI PERAGALLO

Tiro ai Barattoli

- LARGO CALASETTA

dalle ore 12 alle ore 20: 64^ Sagra della Farinata dell’Associazione Pro Loco Pegli

ore 15.30 - 16.30: Combattimenti (D&E Animation)

dalle ore 15 / 16.30: “Il Giullare di Peglilot”

dalle ore 15: Truccabimbi con la “Strega Fatata Jessy”

- SPIAGGIA LARGO CALASETTA

Villaggio Medievale (D&E Animation)

- GIARDINI DE ANDRE' VIA DE NICOLAY

Giochi Antichi e Laboratori (Associazione I Baixi)

Truccabimbi

dalle ore 16: Re Artù e l’Investitura di Principesse e Cavalieri del Regno di Peglilot (Gruppo

Storico Culturale Sextum)

- PIAZZA RAPISARDI

La Fattoria di Peglilot con i Suoi Abitanti : Vieni a Conoscerli

Il Battesimo della Sella

Il Giro in Carretto

Mostra del Fungo con il Cerchio delle Streghe - bosco permettendo

Degustazione di Birra (Associazione BeerLab)

Degustazione di Miele (Lorenza Gallo)

All’Assalto del Castello di Re Artù (Associazione “Ale Villa”)

ore 11: partenza del Corteo Storico - Percorso: Piazza Rapisardi, Via Opisso, Lungomare con

arrivo in Largo Calasetta

ore 16: partenza dei Musicanti di Peglilot (Filarmonica Pegliese "Marco Chiusamonti") -

Percorso: Piazza Rapisardi, Lungomare di Pegli, Giardini Sopranzi, Largo Calasetta, Giardini De Andrè, Giardini Peragallo e ritorno

ITINERANTI

dalle ore 14,30: Danze Itineranti delle Streghe di Peglilot (Le Tribal Delight)