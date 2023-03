Il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS - ripropone per domenica 2 aprile l’evento previsto per le Giornate FAI di Primavera a San Martino di Licciorno (Borzonasca), rimandato causa maltempo. Si riaccendono così i riflettori su questa antica e suggestiva chiesa nel bosco, “luogo del cuore” che nel penultimo censimento era stato votato tra i primi 100 in Italia.

L’evento di domenica, organizzato in collaborazione con La Compagnia di San Martino ODV e con il Patrocinio del Comune di Borzonasca, sarà articolato su due appuntamenti: alle ore 11 visita con Laboratorio Olistico nel Bosco, a cura dell’Associazione Quarta Parete ArtLab; alle ore 15 visita con Teatro e Opera Lirica nel Bosco, spettacolo realizzato da Quarta Parete ArtLab e

Manuela Boni, Mezzo Soprano e attrice.

Per entrambe le visite è previsto un accompagnamento con rievocazione storica lungo il percorso a cura di Associazione Culturale Terra Taurina Nazione Gallica. Ricordiamo che San Martino di Licciorno è raggiungibile solo a piedi tramite un sentiero nel bosco di

circa 30 minuti (da Vallepiana), di difficoltà media.

Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione sul sito del FAI fondoambiente.it oppure al tel. 328 3816434.