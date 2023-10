Giornate Colombiane 2023: il programma a Genova con corteo storico e cerimonia a Palazzo Ducale

Venerdì 6 ottobre la conferenza “L’immaginario su Cristoforo Colombo: avvio di una ricerca interdisciplinare” (ore 9.45, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9) aprirà le Giornate Colombiane 2023. La conferenza, organizzata da Fondazione Casa America ETS per il Centro Studi Colombiano del Comune di Genova, è volta ad analizzare la figura di Cristoforo Colombo e la sua impresa in diversi ambiti culturali.

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio e il contributo di Regione Liguria e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, inaugura la rassegna di iniziative che come ogni anno esalteranno il legame tra Cristoforo Colombo e Genova. Domenica è in programma il Corteo Storico Colombiano: due cortei, del Vecchio e del Nuovo Mondo, partiranno rispettivamente da Casa di Colombo e da via Garibaldi alle ore 15, per poi incontrarsi in piazza De Ferrari e arrivare al Porto Antico, dove un'imbarcazione simulerà lo sbarco di Cristoforo Colombo a San Salvador il 12 ottobre 1492.

Presso la Casa di Colombo, sempre domenica 8 ottobre, alle 15:30 è in programma un laboratorio per le famiglie in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo. Martedì 10 ottobre presso l'Archivio di Stato in via di Santa Chiara 28r verrà esposta una selezione di documenti relativi alle vicende di Cristoforo Colombo (ingresso gratuito, gradita la prenotazione allo 010 5375664), infine giovedì 12 ottobre, nel 531° anniversario della scoperta dell’America, ecco la manifestazione “Il Giorno di Genova e di Colombo” con la cerimonia colombiana a Palazzo Ducale alle ore 17:30 e la deposizione della corona alla Casa di Colombo (ore 16).