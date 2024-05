Prima edizione per le “Giornate di Chiavari”: incontri, spettacoli, mostre e notte bianca

Debuttano le “Giornate di Chiavari”, in programma dal 30 maggio al 2 giugno con un ricco programma che comprende lezioni magistrali, visite alla scoperta della Chiavari segreta, notte bianca, teatro, musica, mostre, cinema, sapori e yoga. La manifestazione al suo esordio è diretta dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory e organizzata dall’assessorato al Turismo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, per quelli con prenotazione obbligatoria è necessario scrivere a giornatedichiavari@gmail.com. Il programma potrebbe subire variazioni e modifiche: si consiglia di controllare gli aggiornamenti sul sito www.chiavariturismo.it.

Programma

Giovedì 30 maggio

Piazza Mazzini ore 11: “Omaggio alla lingua italiana”. Tra i versi di Dante con gli Istituti Comprensivi Chiavaresi. Danza contemporanea a cura del Centro Studi Academy Danza. Alberto Anhaus alle percussioni. A seguire al Palazzo di Giustizia l’inaugurazione della mostra “Viaggio attraverso la lingua italiana” in collaborazione con la Società Dante Alighieri. Esposizione di edizioni antiche della Divina Commedia, edizione tascabile del 1502. Dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 10 alle 15.

Società Economica Sala Ghio Schiffini ore 12: “La scuola del futuro” Evento in collaborazione con l’Istituto Amadeo Peter Giannini

Palazzo Rocca, Arte Contemporanea ore 13: al piano nobile inaugurazione della mostra “Expiring date. Compendio di animali perduti”, presenta l’artista Alice Padovani. Segue aperitivo. Dal 30 maggio al 2 giugno, dalle 16 alle 19.

Piazza Mazzini ore 18: “Luce in me” con Annalisa Minetti, accompagnata alla chitarra da Stefano Tedeschi. Cantautrice, scrittrice, atleta paralimpica non vedente medaglia d’oro ai campionati del mondo di atletica. Vincitrice nel ’98 del Festival di Sanremo.

Cinema Mignon ore 20.30: “Scrivere con la luce” Lezione magistrale di Vittorio Storaro tre volte premio Oscar per la miglior fotografia in Apocalypse Now, Reds, L’ultimo imperatore; in dialogo con Massimiliano Finazzer Flory. Segue “Un colpo di fortuna” proiezione del film di Woody Allen, fotografia Vittorio Storaro.

Piazza Milano ore 22.30: “Sinfonia del Pianeta” acqua, tuoni, onde, pesci, vento, pietre, radici. Con Max Casacci musicista, produttore e co-fondatore dei Subsonica. Con la sua “Earthphonia” condividerà un viaggio che dà voce ai suoni della natura, estraendo da essi melodie, ritmo e orchestrazioni. Gli eventi sono introdotti da Massimiliano Finazzer Flory.

Venerdì 31 maggio

Auditorium San Francesco ore 9.30: presentazione del video “Cambiare Prospettiva” evento in collaborazione con il Liceo Scientifico Sportivo “Gianelli Campus”

Lungomare Esuli italiani d’Istria Fiume e Dalmazia ore 12: inaugurazione della mostra “Tanti auguri alla radio”. A cent’anni dalla nascita, un’esposizione di radio d’epoca dal 1924, in collaborazione e con il patrocinio della RAI. Canzoni e musica, dal jazz al soul fino allo swing italiano con Carlotta Limonta. Segue aperitivo. Dal 31 maggio al 2 giugno.

Auditorium San Francesco ore 17: “Amici sportivi” con Dan Peterson, coach e leggenda del basket, commentatore televisivo. In omaggio copie del libro autografate, si ringrazia Randstad.

Cattedrale di Nostra Signora dell’Orto ore 19: “La legge della parola” Lezione magistrale di Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista.

Teatro Cantero, Chiavari Segreta dalle 21 alle 23: “100 anni fa, ciao divina Duse” con Laura Marinoni e Massimiliano Finazzer Flory. Gruppi ogni 20 minuti. Prenotazione obbligatoria a giornatedichiavari@gmail.com.

Sabato 1° giugno

Arena di Parco Rocca ore 11: “Rispondimi, bellezza” Poesie per artisti, maghi, sibille e visioni con Davide Rondoni. Evento in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Chiavari 2.

Piazza San Giovanni ore 18.30: “Verità” A 300 anni dalla nascita di Immanuel Kant, lezione magistrale di Elio Franzini, filosofo e rettore dell’Università degli Studi di Milano. Presentazione in anteprima del libro “Logica della verità” ed. Raffaello Cortina.

Palazzo Marana, Chiavari Segreta dalle 20 alle 22: visite guidate con interventi musicali al violino Guarneri del 1706. Prenotazione obbligatoria a giornatedichiavari@gmail.com. Gruppi ogni 20 minuti.

Notte Bianca

Piazza Matteotti | ore 20 e ore 22 Elio Marchesini alle percussioni e Livio Magnini alla chitarra elettrica.

Lungomare | ore 20.30 e ore 23.30 un gruppo di sax si esibirà dalla passeggiata Esuli italiani d’Istria Fiume e Dalmazia alla stazione ferroviaria.

Piazza Fenice | ore 21 e ore 23 Elena Somarè, fischio melodico, accompagnata alla chitarra da Mats Hedberg.

Sagrato della Chiesa San Giovanni | ore 22.30 Matteo Fedeli al violino Guarneri del 1706.

Piazza Mazzini | ore 24 Candle night con Perla, Domenico Greco & Luca Falomi, trio voce, piano e chitarra.

Cattedrale N.S. Dell’Orto | ore 01 lettere dantesche di Massimiliano Finazzer Flory con accompagnamento musicale al violino Guarneri del 1706 con Matteo Fideli.

Piazza Milano | ore 06 “Saluti al Sole” con Francesca de Cet performance di yoga con classe aperta a tutti.

Piazza Milano | ore 09 “Saluti al Sole” con Francesca de Cet performance di yoga con classe aperta a tutti.

Domenica 2 giugno

Coro degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala ore 11 | Piazza Roma ore 11.45 | Piazza Matteotti ore 12.30 | Piazza Mazzini: Soprano Hiroko Morita, Mezzosoprano Annunziata Menna, Spirabilia Quintet: flauto, clarinetto, oboe, corno, fagotto. Direttore Filippo Dadone. Musiche: Handel, Mozart, Verdi, Rossini, Puccini, Bellini.

Giardino della Società Economica ore 13.30: in occasione dell’anniversario per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi, “Le prediche della domenica” con Alberto Mingardi.

In Navigazione: dalle 16.30 alle 18.30 “Mare e Miti” con Marcello Veneziani, scrittore e giornalista. “Donne e Mediterraneo” con Ilaria Guidantoni, scrittrice e giornalista. Prenotazione obbligatoria a giornatedichiavari@gmail.com Si ringrazia Banca Generali Private per l’imbarcazione.

Auditorium San Francesco ore 19: “1924 muore Matteotti” Lezione magistrale di Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corriere della Sera.

Cinema Mignon ore 21: “Io Capitano” proiezione del film di Matteo Garrone, vincitore come miglior film alla 69° edizione dei David di Donatello.

foto: fb@comune.chiavari