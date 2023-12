Sconti per la “Giornata degli sportivi” al Winter Park Genova

Dopo l’ottima affluenza del weekend inaugurale, prosegue l’edizione 2023-2024 del Winter Park Genova a Ponte Parodi. Giovedì 21 dicembre (ore 15) è in programma la “Giornata degli sportivi”, in cui i gestori delle più di cento attrazioni riservano 1€ di sconto a chi indossa un capo d’abbigliamento di una qualsiasi squadra sportiva. Il luna park fresco vincitore del Lunapark Award 2023 colora le festività natalizie di Genova fino a domenica 14 gennaio 2024 in una nuova e suggestiva area, a cui si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Gli eventi collaterali proseguono domenica 24 dicembre (ore 15) con Babbo Natale che arriva a Ponte Parodi e regala sconti da 1€ ai più piccoli, mentre giovedì 28 dicembre (dalle 10 alle 12:30) torna la mattinata dedicata alle persone con disabilità, in cui le attrazioni del Winter Park sono aperte esclusivamente e gratuitamente per i disabili e i loro accompagnatori. Infine, la sera di domenica 31 dicembre 2023 si festeggia Capodanno e sabato 6 gennaio 2024 l’Epifania, con più befane a regalare caramelle ai bambini. «Le più di 100 attrazioni del Winter Park sono adatte sia per famiglie e bambini – spiega Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – sia per chi cerca l’adrenalina. Questi ultimi apprezzeranno sicuramente la nuova pista di Go Kart, una delle new entry di quest’anno insieme a un simulatore di realtà aumentata e all’Explorer.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 14 gennaio 2024, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10:30 alle 24 nei giorni festivi. Da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio 2024 vige sempre l’orario festivo: dalle 10:30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 340 3554757.