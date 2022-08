Giornata del Panorama del FAI, protagonista l'Abbazia di San Fruttuoso

Giunge alla nona edizione la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei multiformi panorami italiani. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari di territori e comunità, oltre a rappresentare, nella visione del FAI, un indissolubile intreccio di Natura e Cultura, un’opera collettiva e armonica delle generazioni del passato lasciata in eredità a quelle future.

L’edizione di quest’anno è in programma per domenica 11 settembre e coinvolgerà quattordici Beni della Fondazione in dieci regioni. Un’occasione per sostare e “guardarsi intorno” con attenzione, lasciar spaziare lo sguardo e apprezzare con più consapevolezza la bellezza che ci circonda. Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate a tema che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Per partecipare all’evento ci si potrà prenotare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it , dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

In Liguria la scelta si raddoppia, tra il panorama del Promontorio di Portofino (Abbazia di San Fruttuoso) e quello delle Cinque Terre (Villa Rezzola a Lerici). L’Abbazia di San Fruttuoso a Camogli propone “Il panorama ritrovato”, speciali visite guidate in compagnia dell’architetto Alessandro Capretti, Property Manager dell’Abbazia, che approfondirà l’evoluzione storico-architettonica della struttura e del borgo di San Fruttuoso alle ore 13 e alle 14.30. Con l'ausilio di fotografie e cartoline di fine Ottocento-primi del Novecento si vedrà come è cambiata la percezione del panorama a seguito degli interventi antropici e degli eventi naturali che hanno contraddistinto oltre mille anni di storia di questo luogo meraviglioso.

Si potrà inoltre partecipare a una passeggiata naturalistica con Mirjam Knoop, guida del Parco di Portofino, ed Emanuele Gandolfo, storico dell’arte e collaboratore del FAI, che condurranno i visitatori alla scoperta delle ricchezze naturalistiche che contraddistinguono il panorama di questa parte del promontorio, incastonato tra il Parco e l'Area marina Protetta di Portofino e che ispirò il pittore divisionista Rubaldo Merello, imparando a riconoscere i caratteristici pini d'Aleppo da quelli domestici o da pinoli. Le escursioni – in programma alle ore 11:45 e alle 15:30 - sono realizzate in collaborazione con Ente Parco di Portofino; in caso di pioggia e condizioni meteo marine avverse con sospensione servizio battelli da Camogli l'evento sarà annullato. Con il Patrocinio della Città di Camogli.

Ingressi per “Il panorama ritrovato”: Intero € 15; Ridotto 6-18 anni € 11.50; Studenti fino a 25 anni € 12; Iscritti FAI e Residenti nel Comune di Camogli € 7. Le passeggiate naturalistiche sono gratuite e dedicate agli iscritti FAI, con la possibilità di iscriversi in loco.

Per informazioni: Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (GE) – tel.0185 772703; fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it