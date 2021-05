Giornata Internazionale dell'Infermiere: spettacolo di beneficenza con i comici genovesi e tante altre attività

In occasione della Giornata Internazionale degli Infermieri, che si celebra mercoledì 12 maggio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova organizza dieci giorni di eventi gratuiti dedicati esclusivamente agli infermieri iscritti all’Ordine. L’iniziativa è patrocinata da Regione Liguria, Comune di Genova e vede la collaborazione di numerosi operatori turistici, musei ed enti del territorio genovese.

Visite guidate nei musei cittadini, tour delle botteghe storiche, gite in barca a vela, spettacoli, attività sportive e molto altro: da sabato 8 fino a lunedì 17 maggio 2021 gli infermieri genovesi avranno la possibilità di partecipare gratuitamente alle più disparate attività, previa iscrizione alla pagina https://opigenova.it/Formazione/Eventi-12-Maggio-2021/5.

Lo spettacolo di beneficenza con i comici genovesi

L’evento clou sarà, il giorno della vigilia della Giornata Internazionale degli Infermieri, martedì 11 maggio, il grande spettacolo di beneficenza “Vax Varieté - Genova ai suoi infermieri” alle 19.30 al Teatro Carlo Felice, con protagonisti Paolo Belli, Antonio Ornano, Enzo Paci, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e molti altri ospiti. Lo show, organizzato da “Genova ai suoi infermieri” e dall’associazione Occupy Albaro, con il patrocinio di Regione Liguria, sarà interamente dedicato agli infermieri, che potranno assistere in presenza o in streaming prenotandosi sul sito https://genova-ai-suoi-infermieri.it/.

«L’ultimo anno è stato particolarmente duro e impegnativo per la categoria degli infermieri – spiega Carmelo Gagliano, presidente di Opi Genova – La nostra professione è stata duramente coinvolta nella battaglia contro il Covid-19 e i nostri infermieri si sono confermati ancora una volta un punto di riferimento per tante persone. Per questo, in un anno così particolare in cui la lotta contro la pandemia è ancora aperta ma si vuole guardare al futuro con speranza, celebriamo la Giornata Internazionale degli Infermieri in modo diverso e speciale, offrendo agli infermieri dieci giorni per godere delle bellezze del nostro territorio e per respirare un po’ di “normalità”. Ringrazio i molti operatori turistici ed enti locali che si sono impegnati a offrire visite guidate, attività ed esperienze alla nostra categoria».

«In un anno così diverso e complicato per tutti noi, con Opi Genova abbiamo deciso di organizzare qualcosa di speciale per i colleghi infermieri, qualcosa che facesse loro vivere un po’ di normalità - raccontano Antonio Fiorenza, vicepresidente di Opi Genova e Sonia Ricciu, coordinatrice delle iniziative di Opi Genova per la Giornata Internazionale dell’Infermiere - Così sono nati questi eventi alla scoperta della nostra città, per vivere Genova da turisti: 10 giorni di attività, da sabato 8 a lunedì 17 maggio, 34 organizzazioni ludico-turistiche coinvolte, 76 ore totali di iniziative gratuite tra visite guidate, ingressi ai musei, esperienze. Il tutto dedicato esclusivamente agli infermieri iscritti all’Ordine. Un grazie a tutte le organizzazioni, le associazioni e gli enti del territorio che hanno permesso l’organizzazione di questo evento».

Altre attività solidali

Gli oltre 8400 infermieri di Genova potranno scegliere tra il vasto calendario di attività ed eventi offerti dalle maggiori attrazioni del territorio come segno di riconoscimento per il lavoro e l’impegno dimostrato negli ultimi mesi. Oltre allo spettacolo benefico in programma martedì 11 maggio al Carlo Felice, tra le iniziative offerte agli infermieri ci sono visite guidate a Palazzo Ducale, a Castello D’Albertis, al Cimitero Monumentale di Staglieno, alla Lanterna, al Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce e al Museo d'Arte Orientale Chiossone. Inoltre, sono previsti ingressi al Galata Museo del Mare e all’Acquario di Genova, tour delle botteghe storiche, e attività ludiche e sportive come giri in barca a vela, attività di avvistamento cetacei, tiro con l’arco, arrampicata, orienteering, bici, canoa, equitazione, parchi avventura, fattorie didattiche, ruota panoramica e molto altro. Durante gli eventi, saranno distribuiti snack dolci e salati e succhi offerti da Coop Liguria e scatole di tisane offerte da Bonomelli e Valverde.

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito di Opi Genova (https://opigenova.it/Formazione/Eventi-12-Maggio-2021/5). Le iscrizioni sono riservate agli iscritti all’Ordine e non è possibile iscriversi a più di due eventi per persona. Informazioni: https://opigenova.it/