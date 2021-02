Giornata Nazionale delle Guide Turistiche: visite guidate gratis online al Carmine

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita dalla WFTGA (World Federation Tourist Guide Associations) e promossa in Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche), viene celebrata in ogni angolo del mondo il 21 febbraio.

È il giorno in cui anche i soci dell’Associazione Guide Turistiche della Liguria, ogni anno, si mettono gratuitamente a disposizione del pubblico, per svelare monumenti e luoghi meno conosciuti e, in questo 2021, un intero quartiere: il sobborgo del Carmine, centralissimo eppure nascosto, poco esplorato, pittoresco e “segreto”, ricco di storia e di storie da raccontare.

«Già a febbraio del 2020 avevamo dato appuntamento a cittadini e turisti in piazza del Carmine - spiegano le guide di AGTL -. L'emergenza sanitaria ci ha poi impedito di portare a termine il nostro progetto. Ma non ci arrendiamo e quest'anno proponiamo “I segreti del Carmine” online: per una volta inviteremo il nostro pubblico a passeggiare idealmente con noi in un quartiere dall'atmosfera di piccolo borgo d'altri tempi. Perseguiremo anche la stessa finalità dell’anno scorso e promuoveremo offerte libere a sostegno della Comunità di Sant'Egidio (che opera al Carmine) per finanziare aiuti ai senzatetto del centro storico di Genova».

La Giornata della Guida è anche, da sempre, l’occasione per portare i riflettori su una professione, troppo spesso esercitata abusivamente e oggi molto danneggiata dalla crisi del comparto turistico. A maggior ragione in questo momento in cui molti fanno i turisti nella propria città, una guida abilitata e specializzata sul suo territorio fa però la differenza: svela lo spirito dei luoghi e lo fa con passione e studio continuo.

La Guida Turistica, soprattutto, fa divulgazione, comunica e ama il contatto con il pubblico. “Per questo, anche dovendo proporre visite virtuali, abbiamo optato per videoconferenze che ci permettono di comunicare direttamente con i nostri ospiti e di rispondere alle loro domande e curiosità”

Per partecipare a “I Segreti del Carmine” occorre prenotare attraverso l’Evento pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione @AGTLIGURIA: https://www.facebook.com/events/1086999678450321

Le guide dell’AGTL parteciperanno con collegamenti da Genova e da Sarzana anche alla diretta Facebook organizzata dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche "L'Italia che ti sorprende" il 21 febbraio alle 16.00: https://www.facebook.com/events/168792938140098/