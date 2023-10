Laboratorio speciale alla Lanterna per la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo

Prezzo non disponibile

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che è giunta quest’anno alla decima edizione con F@Mu 2023 Apriti Museo, al Complesso Monumentale della Lanterna di Genova domenica 8 ottobre si terrà il laboratorio speciale “Una luce per tutti”. Un racconto fantasioso della Lanterna nel contesto della sua città, tra mura antiche, architetture vertiginose, immagini e musiche d’autore, pensato per tutte le bambine e i bambini ma che saprà emozionare anche gli adulti. Al termine del laboratorio, le famiglie potranno anche salire sulla prima terrazza panoramica della torre, con una salita a piedi di 172 gradini.

F@Mu è l’evento culturale più importante in Italia dedicato a bambine e bambini, che promuove e facilita l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese, aiutando a educare i più piccoli (ma anche gli e le adolescenti della fascia di età 12-16) a fruire di contenuti culturali, rendendo i musei e le loro proposte sempre più “family friendly”. Il tema scelto per quest’anno, Apriti Museo, è pensato proprio per presentare ai musei e alle famiglie una tematica di grande importanza quella dell’accessibilità museale, a cui si sono accreditati più di 700 musei.

Per partecipare all’iniziativa “Una luce per tutti” della Lanterna di Genova, che è adatta a tutta la famiglia, ci si può prenotare (i posti sono limitati) scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it e indicando nome e cognome, il numero di adulti, numero ed età dei bambini e recapito telefonico. L’appuntamento è alle ore 15 di domenica 8 ottobre presso la scala mobile all’interno del vicino Terminal Traghetti. Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 12; bambini dai 7 anni e adulti € 15. Il gruppo sarà limitato in numero, ma in caso di richieste superiori alla disponibilità sarà organizzato un secondo gruppo alle ore 15:30. Tutte le informazioni sono disponibili su www.lanternadigenova.com/prossime-attivita.

Inoltre nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 ottobre, in occasione dell’edizione 2023 di “GenovaJeans” – la manifestazione organizzata dal Comune di Genova dedicata al tessuto celebre in tutto il mondo – la Lanterna di Genova si illumina di colore blu. I visitatori di Genova Jeans hanno anche diritto a un ingresso a prezzo ridotto in Lanterna, presentandosi con la mappa dell'evento o con la parola d’ordine Genova Jeans.