Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, gli appuntamenti al Galata Museo del Mare e al MEI

Il Galata Museo del Mare e il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana anche quest’anno aderiscono alla “Giornata Nazionale F@Mu - Famiglie al museo 2023!”, ospitando domenica 8 ottobre tre laboratori didattici che accompagneranno le famiglie alla scoperta dei musei, in maniera giocosa e divertente.

La “Giornata Nazionale F@Mu - Famiglie al museo 2023!” è l’evento culturale annuale dedicato a bambine e bambini più importante in Italia che promuove e facilita l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese. Lo scopo è quello di aiutare grandi e piccini a fruire di contenuti culturali, rendendo i Musei e le loro proposte sempre più “family friendly”. Il tema di quest’anno, APRITI MUSEO, è un vero e proprio invito a continuare a sostenere e a parlare ai bambini di inclusività, accoglienza e accessibilità museale.

Di seguito orari e descrizione delle attività proposte:

Galata Museo del Mare – 8 ottobre – dalle 11 alle 12

The sailor’s chest” - la cassa del marinaio

Nella cassa del marinaio si trova di tutto: timone, ancora, stoccafisso, strumenti astronomici, diario di bordo. Dopo un racconto iniziale e l’esplorazione a bordo del brigantino Anna, i partecipanti interagiscono con i suoi diversi ambienti e strumenti, stimolati dal personale della didattica del Museo. L'attività ha un costo di 4 € a persona da aggiungere al biglietto di ingresso in museo.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 ottobre a didattica@galatamuseodelmare.it

MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana - 8 ottobre dalle 11 alle 12:30

“Caccia agli indizi!”

Una caccia al tesoro lungo il percorso del museo. I partecipanti ripercorrono le tappe della storia di ragazze e ragazzi che hanno lasciato l'Italia tra i primi del '900 e il 1950. Sono tutte storie diverse che hanno in comune un mistero. Per superare le prove è necessaria capacità di osservazione per indagare nelle foto d'epoca, intelligenza per risolvere enigmi, un pò di agilità e sopratutto tanta collaborazione. Solo bambini e adulti insieme possono risolvere il mistero andando a caccia di indizi nel museo che raccolta la nostra storia di emigranti.

Attività gratuita per famiglie (bambini dai 5 anni in su).

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 ottobre a didattica@galatamuseodelmare.it

MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana – 7 e 8 ottobre dalle 11 alle 19

“FaMu KIT Lilliput: a Piccoli passi nei musei”

Per le famiglie in visita al museo in omaggio il kit “Lilliput a piccoli passi nei musei!”, uno strumento pensato per stimolare piccoli e adulti insieme. All’interno del percorso del MEM – Memoria e Migrazioni – sono allestite tre tappe dove si è fermato un piccolo uccellino migratore: durante l’attività vengono suggeriti spunti, giochi e laboratori da fare tutti insieme accanto alle opere in mostra.

Grazie all’uso del Kit, ogni membro della famiglia o del gruppo adulti-piccoli può trovare la propria relazione personale con le opere e le scenografie del museo.

I kit sono gratuiti per i visitatori del museo muniti di regolare biglietto e vengono distribuiti all’inizio del percorso di Memoria e Migrazioni.