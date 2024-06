20° Giornata Nazionale del NASO ROSSO. I volontari clown di VIP CAMUGGI saranno sabato 22 giugno e domenica 23 giugno a Sestri Levante in Piazza Matteotti dalle 10 alle 22, per cercare nuovi volontari e diffondere il pensiero positivo in una atmosfera carica di colori, gioia e solidarietà.

Infatti, oltre a giocare con i clown emozionandosi con palloncini, truccabimbi e bolle giganti, sarà possibile acquistare i biglietti della “lotteria del naso rosso”, un modo per sostenere i progetti di clownterapia nel levante ligure e i progetti nazionali della federazione di volontariato clown “ViviamoInPositivo VIP ITALIA ODV”.